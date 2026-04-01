விஜய்க்கு பாதுகாப்பு; அமித் ஷா மற்றும் மணிப்பூர் ஆளுநருக்கு கடிதம் அனுப்பி தவெக நிர்வாகி

மத்திய உள்துறை முன்னாள் செயலாளரான அஜய் பல்லா, தற்போது மணிப்பூர் ஆளுநராகப் பதவி வகித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 1, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
சென்னை: விஜய்க்கு போதிய பாதுகாப்பு வழங்க கோரி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இணைப் பொதுச்செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் உள்துறை செயலாளர் என குறிப்பிட்டு மணிப்பூர் ஆளுநர் அஜய் குமார் பல்லா பெயருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கடந்த மார்ச் 30-ம் தேதி பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்த கையுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கினார். பெரம்பூர், கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் ஒரே நாளில் பிரச்சாரம் செய்ய தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி வழங்கியிருந்த நிலையில், பெரம்பூர், கொளத்தூரில் மட்டும் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார். பின்னர் வில்லிவாக்கத்தில் விஜய் மேற்கொள்ளவிருந்த பிரச்சாரம் திடீரென ரத்துச் செய்யப்பட்டது.

கொளத்தூர் தொகுதியில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது உரிய பாதுகாப்பை காவல் துறை அளிக்கவில்லை எனக் கூறி, தவெக நிர்வாகிகள், இதன் காரணமாக அவரது பிரச்சாரம் ரத்துச் செய்யப்படுவதாக தெரிவித்தனர். மேலும், விஜய் பிரச்சாரத்தில் பாதுகாப்பு குறைப்பாடு இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையத்தில் தவெக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கக் கோரி அக்கட்சியின் இணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு இன்று (ஏப்ரல் 01) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், "மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் 'Y' பிரிவு பாதுகாப்பில் உள்ள விஜய்யின் பாதுகாப்பில் ஏற்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை தங்களது கவனத்திற்கு கொண்டு வரும் பொருட்டு நான் இக்கடிதத்தை எழுதுகிறேன். 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய தொகுதிகளில் வேட்பாளராக விஜய் போட்டியிடுகிறார்.

கடந்த மார்ச் 30 அன்று பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்த விஜய், முன்னரே திட்டமிட்டிருந்த தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார். குறிப்பிட்ட அந்த பிரச்சாரத்திற்கு தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் இருந்து ஒப்புதல் மற்றும் அனுமதி பெற்ற பின்னரே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை நிறைவுச் செய்து கொளத்தூருக்கு சென்றுக் கொண்டிருந்த விஜய்யின் வாகனம் பாதுகாப்பாகவும், தடையின்றியும் செல்வதை உறுதிச் செய்யும் வகையில் போதிய அளவில் காவல் துறையினர் அங்கு நியமிக்கப்படவில்லை.

சென்னை காவல் துறை அதிகாரிகளால் போலீஸ் பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் வழித்தட மேலாண்மை ஆகியவை முற்றிலும் வழங்கப்படாத காரணத்தால் விஜய்யின் வாகனம், வழிநெடுகிலும் திரண்டிருந்த பொதுமக்களின் கூட்டத்தில் நீண்ட நேரம் சிக்கிக் கொண்டது. விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்வுகள் பொதுமக்களிடம் அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

'Y' பிரிவு பாதுகாப்பின் கீழ் வரும் முக்கிய நபர் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு போதிய அளவு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதிச் செய்யுமாறு சென்னை காவல் துறைக்கு பல முறை நாங்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளோம். எனினும் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

எனவே, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரப் பயணத்தின் போது உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். அத்துடன், 'Y' பிரிவு பாதுகாப்பில் உள்ள விஜய்க்கு வழிகாட்டுதல்கள்படி முறையான பாதுகாப்பை வழங்க காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டும். மேலும் விஜய்க்கு போதிய பாதுகாப்பு வழங்குவதை உறுதிச் செய்ய வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

பதவியில் இல்லாத அதிகாரிக்கு தவெக கடிதம்

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு போதிய அளவு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கும், மத்திய உள்துறை செயலாளருக்கும் அக்கட்சி நிர்வாகம் இன்று கடிதம் எழுதியிருந்தது. முன்னாள் மத்திய உள்துறைச் செயலாளரான அஜய் குமார் பல்லா, கடந்த 2025-ம் ஆண்டு முதல் மணிப்பூர் மாநில ஆளுநராகப் பதவி வகித்து வருகிறார். அவர் கூடுதல் பொறுப்பாக நாகலாந்து மாநில ஆளுநராகவும் உள்ளார்.

ஆனால், தவெக நிர்வாகி இன்று எழுதியுள்ள கடிதத்தில் 'மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் குமார் பல்லா' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சமூக வலைதளத்தில் பேசுபொருளாகி உள்ளது. தற்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சராக கோவிந்த் மோகன் பதவி வகித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், இந்த மனு குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள தவெக தரப்பு, அந்த மனு உள்துறை செயலாளருக்கு அனுப்பவில்லை என்றும், அது ஒரு வரைவு (Draft) என தெரிவித்துள்ளது.

