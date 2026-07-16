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லஞ்ச புகாரில் சிக்கிய ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா கைது - ஒரே நாளில் போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை

லஞ்சம் வாங்கும் காணொளி வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராவை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் அறிவித்தது.

தாம்பரம் காவல்நிலையம்
தாம்பரம் காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 10:08 AM IST

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சென்னை: லஞ்ச புகாரில் சிக்கிய த.வெ.க ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவரை போலீசார் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மாம்பாக்கம் ஊராட்சியில் நவீன் (24) என்பவர் சிமெண்ட் சாலை அமைப்பதற்காக ரூபாய் 9.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தம் போட்டு, சாலை பணிகளை மேற்கொண்டார்.

பணிகள் முடிந்த பின்னரும், அவர் மேற்கொண்ட பணிக்கான ரசீதுகளுக்கு ஒப்புதல் கிடைக்காத காரணத்தால், த.வெ.க ஊராட்சி மன்ற தலைவரும், அக்கட்சியின் மாவட்ட இணை செயலாளருமான வீரா (எ) வீராசமியை நவீன் நாடியுள்ளார்.

அப்போது ரசீதுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா ரூ. 1.30 வரை லஞ்சம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஜி-பே மூலம் ஒரு லட்ச ரூபாய் வரை பெற்றதாகவும், ரூ. 30 ஆயிரம் பணத்தை அவரின் அலுவலகத்தில் வைத்து கொடுத்ததாகவும் ஒப்பந்ததாரர் நவீன் குற்றம்சாட்டிருந்தார்.

இதற்கிடையே, கட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து ஒப்பந்ததாரர் நவீனிடமிருந்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா லஞ்சம் பெற்ற காணொளி ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவியது.

இந்த காணொளிக்கு விளக்கமளித்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா, அந்த பணம் தான் ஏற்கனவே கைமாத்தலாக கொடுத்தது எனவும், அதனை திரும்பி அளித்ததை காணொளியாக பதவி செய்து, என் மீது லஞ்சம் பெற்றதாக தவறான குற்றச்சாட்டை செலுத்தியுள்ளனர் என்றார். மேலும், தி.மு.க-வின் தூண்டுதலின் பேரில் இதுபோன்று வேண்டுமென்றே செய்யப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

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இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், த.வெ.க-வின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் வீரா நீக்கப்பட்டதாக செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் தினகரன் அறிவித்திருந்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து, ஒப்பந்ததாரர் நவீன் தாழம்பூர் காவல் நிலையத்தில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா ரசீதுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க தன்னை மிரட்டி பணம் கேட்டதாக புகார் அளித்தார்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் துணை ஆணையர் ரகுபதி உத்தரவின் பேரில், ஆய்வாளர் பிரவீன் ராஜேஷ் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர் சுரேஷ் ஆகியோர் அடங்கிய தனிப்படை போலீசார் வீரா மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, அவரை நேற்று இரவு அதிரடியாக கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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TVK VEERA ARREST IN BRIBERY CASE

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