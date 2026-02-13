ETV Bharat / state

விஜய் குறித்த நயினார் நாகேந்திரனின் விமர்சனம்; விமான நிலையத்தில் கொந்தளித்த நிர்மல் குமார்

அதிமுக தலைவர்கள் திமுகவை எதிர்த்து பேசுவதில்லை, திமுகவுடன் இணக்கமாகவே இருக்கிறார்கள் என்று நிர்மல் குமார் குற்றம்சாட்டினார்.

நிர்மல் குமார்
நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 13, 2026 at 10:24 PM IST

2 Min Read
சென்னை: விஜய் குறித்து பொதுவெளியில் அரசியல் நாகரிகம் இல்லாமல் பொதுவெளியில் நயினார் நாகேந்திரன் பேசி வருவதாக தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் தவெக இணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், சேலத்தில் இன்று நடைபெற்ற தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் வடமாநில இளைஞர் மயங்கி உயிரிழந்த நிகழ்வு குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு நிர்மல் குமார், ''சேலத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற சூரஜ் என்பவர் உடல் நலக்குறைவால் காலமானதற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து கொள்கிறேன். அவருக்குத் தேவையான மருத்துவ உதவிகள் அங்கேயே செய்யப்பட்டது. அவரது குடும்பத்திற்கு தேவையான உதவியை கட்சி செய்து கொடுக்கும். அந்த இளைஞர் ஏற்கெனவே இருதய சிகிச்சை செய்துகொண்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில் இன்று அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. கூட்டத்தின்போது மயங்கிய அவருக்கு உடனே முதலுதவி சிகிச்சை தரப்பட்டது. பின்னர் ஆம்புலன்சில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்துள்ளார். அவரது குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி அளிப்பது குறித்து தலைவர் விஜய்யிடம் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும்.'' என்றார்.

அதனை தொடர்ந்து, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தவெக தலைவர் விஜய்யை, நடிகையுடன் ஒப்பிட்டு விமர்சித்ததை கண்டித்து பேசிய நிர்மல் குமார், ''நயினார் நாகேந்திரன் ஒரு கட்சியின் தலைமை பொறுப்பில் அமர்ந்து கொண்டு பொது வெளியில் நாகரிகம் இல்லாமல் பேசுகிறர். வரும் தேர்தலில் அவர்கள் (பாஜக) ஒரு ஓட்டு கூட வாங்க போவதில்லை. மக்கள் அவர்களை புறக்கணித்து விட்டார்கள். ஏற்கெனவே நோட்டாவிற்கு கீழே இருந்தவர்கள், வரும் தேர்தலில் கேவலமான தோல்வியை தழுவ போகிறோம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு தரக்குறைவாக பேசுகிறார். கடைசி வரை நயினார் நாகேந்திரன் ஒரு அரசியல்வாதியாக ஆகப்போவதில்லை. அவர் ஒரு பண்ணையார். மக்களிடம் தொடர்பில்லாதவர். இப்படி தரக்குறைவாக பேசுவதை அவர் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தேர்தலில் நயினார் நாகேந்திரன் படுதோல்வி அடைவார்.

தவெக தொடங்கி 2 ஆண்டுகள் தான் ஆகிறது. சின்னம் அறிவித்து ஒரு மாதம் கூட ஆகவில்லை. இது தான் எங்களுக்கு முதல் தேர்தல். ஆனால், அனைத்து கட்சிகளும் எங்களையும், எங்கள் தலைவரையும் பார்த்து அஞ்சுகின்றன. திமுக அரசுக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே ரகசிய உறவு இருக்கிறது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் நயினார் நாகேந்திரனைப் புகழ்ந்து பேசுவார். திமுகவுடன் அவர் இணக்கமாக உள்ளார். திமுகவின் கைக்கூலிகளாக சில பாஜக நிர்வாகிகள் செயல்படுகிறார்கள்.

ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பது கொள்கை முடிவு. இந்த நிலைப்பாட்டை தலைவர் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். தவெக தலைவர் தான் முதல்வர் வேட்பாளர். 200 இடங்களில் வெற்றி பெற்றாலும், தங்களோடு இருக்கும் சிறிய கட்சிகளுக்கும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம். விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் எம்.எல்.ஏக்களை வைத்து என்ன பயன்?

திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை முறையாக நிறைவேற்றவில்லை. மகளிர் உரிமைத் தொகையை 28 மாதங்கள் தராமல் மக்களை ஏமாற்றிவிட்டனர். மீதமுள்ள நிலுவைத் தொகையையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும். விவசாய மானியம், கேஸ் மானியம் தரவில்லை. மாதந்தோறும் மின்சார கட்டண திட்டத்தையும் நிறைவேற்றவில்லை. 1,100 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டதில் எத்தனை பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்தது? திமுக ஆட்சி வந்தபின் வேலைவாய்ப்பு குறைந்து வேறு மாநிலங்களுக்கு செல்ல கூடிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவினர் தற்போது அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர் படங்களைக்கூட போஸ்டர்களில் பயன்படுத்துவதில்லை. அதிமுக தலைவர்கள் திமுகவை எதிர்த்து பேசுவதில்லை. திமுகவுடன் இணக்கமாகவே இருக்கிறார்கள். தவெக தலைவர் எங்கு நின்றாலும் மக்கள் ஆதரவுடன் வெற்றி பெறுவார். தவெகவின் விசில் சின்னம் மக்கள் மத்தியில் முழுமையாக சேர்ந்துவிட்டது. தேர்தலில் மக்கள் ஆதரவுடன் தவெக மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும் என்று நம்பிக்கை உள்ளது.'' என இவ்வாறு கூறினார்.

