காரை மறித்த பெண்ணை விஜய் ஏன் அழைத்துப் பேசவில்லை? நிர்மல் குமார் விளக்கம்

திமுகவில் இருக்கும் நிர்வாகிகளை விட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் நிர்வாகிகள் அதிகமாக தான் இருக்கிறார்கள் என தவெக-வின் இணைப் பொதுச் செயலாளரான நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார்
தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 24, 2025 at 12:35 PM IST

சென்னை: 'தவெக தலைவர் விஜயின் காரை பெண் ஒருவர் வழிமறித்த சம்பவம் குறித்து அக்கட்சியின் இணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 'எல்லாருக்கும் எல்லாம் உடனே கிடைக்காது' என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தவெகவில் 8 மாவட்டங்களுக்கான பொறுப்பாளர்கள் அண்மையில் நியமிக்கப்பட்டனர். இந்த நியமனத்தில், தங்களது பெயர் இடம்பெறாததால் ஏமாற்றமைடந்த அக்கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர், கட்சித் தலைமையின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சென்னையை அடுத்த பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தை நேற்று முற்றுகையிட்டனர். அப்போது அலுவலகத்துக்கு வந்த விஜயின் காரையும் பெண் ஒருவர் வழிமறித்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதனையடுத்து, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களிடம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இணைப் பொதுச் செயலாளரான நிர்மல் குமார் சமாதானம் பேசினார். அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தவெகவில் ஏற்கெனவே பல மாவட்டங்களுக்கு பொறுப்பாளர்களை தலைவர் நியமித்துள்ளார். தற்போது 8 மாவட்டங்களுக்கு பொறுப்பாளர்களை நியமித்து, அதற்கான ஆணையை அவர்களுக்கு தலைவர் வழங்கினார்" என்று தெரிவித்தார்.

கட்சியில் பதவி வழங்கப்படாத நபர்கள் சிலர் விஜயின் காரை வழிமறித்து குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "எல்லா கட்சிகளிலும் இதுபோல் சில நேரங்களில் நடைபெறும். நாங்கள் மன்றமாக இருந்தபோது, ஒவ்வொரு மன்றத்திற்கும் 500 நிர்வாகிகள் என்ற வீதத்தில் மொத்தம் 10 லட்சம் நிர்வாகிகள் இருந்தனர்.

நாங்கள் கட்சியாக உருவெடுத்த பிறகு் இந்த எண்ணிக்கையை தலா 12 முதல் 15 பேர் வரை என மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. இதனால் சிலருக்கு மனக்கசப்பு வர தான் செய்யும் அதையெல்லாம் எப்படி சரி செய்வது என தலைவரிடம் ஆலோசித்து சரி செய்து வருகிறோம். அதேபோல் கட்சிக்காக உழைப்பவர்கள் யாரையும் எங்கள் கட்சி கைவிடாது," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "ஒரு எம்எல்ஏ முதலமைச்சரை சந்திக்க முடியாத அதிருப்தியில் தமது அடையாள அட்டையை தூக்கிப் போட்டுவிட்டு சென்ற சம்பவம் எல்லாம் அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றுள்ளது. ஆனால் இங்கு நிகழ்ந்தது சாதாரண நிகழ்வுதான்" என்றார்.

திமுகவும், தவெகவும் ஒன்றா? என்ற கேள்விக்கு, "திமுகவை விட தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சிதான். திமுகவில் இருக்கும் நிர்வாகிகளை விட தமிழக வெற்றி கழகத்தில் நிர்வாகிகள் அதிகமாகதான் இருக்கிறார்கள். இது ஜனநாயக கட்சி. யார் யாருக்கு எந்த பதவி வழங்க வேண்டுமோ அதனை எங்கள் தலைவர் சரியாக வழங்குவார்" என்று நிர்மல் குமார் பதிலளித்தார்.

காரை மறைத்த பெண்ணை விஜய் ஏன் அழைத்து பேசவில்லை என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "எல்லோருக்கும் எல்லாம் உடனே கிடைக்காது. இதுகுறித்து விரைவில் நல்ல முடிவு எடுப்போம்" என்ற நிர்மல் குமார் கூறினார்.

இதனிடையே, தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் வீடியோ ஒன்றை நேற்று வெளியிட்டிருந்தார். அதில் தவெகவை சேர்ந்த பெண்கள் சிலர் பேசும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதில் அவர்கள், "தலைவரின் காரை மறித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டது தலைவரை அவமதிப்பது போன்றது. இதேபோல், 'தூத்துக்குடி மாவட்ட தவெகவில் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை இல்லை' என்று காரை மறித்த நபர் குற்றம்சாட்டியிருந்தார். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மீனவர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் தவெகவில் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்றனர்.

