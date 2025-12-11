ETV Bharat / state

விஜயை முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்போரை கூட்டணிக்கு அரவணைப்போம்: தவெக நிர்மல் குமார்

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்ற திமுகவின் கோரிக்கையை மக்கள் ஏற்று கொள்ளமாட்டார்கள் என்று தவெக நிர்மல் குமார் கூறினார்.

தவெக இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார்
தவெக இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 11, 2025 at 9:08 PM IST

சென்னை: விஜயை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொண்டு, அவரின் தலைமையை விரும்பி வருவோரை கூட்டணிக்கு அரவணைப்போம் என்று தவெக இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டம் பனையூரில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், நாஞ்சில் சம்பத், ஜான் ஆரோக்கியசாமி, நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோரும், மாவட்ட நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

இக்கூட்டத்தில் பின்வரும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன

தீர்மானம் 1:

  • ''ஊழல் மலிந்த திமுக ஆட்சியை அகற்றி, புதியதோர் தமிழகத்தை சிறப்புற உருவாக்க வேண்டும். அதற்காக தலைவர் விஜயை முதலமைச்சராக ஏற்றுக் கொண்டு, அவரின் தலைமையை விரும்பி வருவோரை கூட்டணிக்கு அரவணைப்போம்.''

தீர்மானம் 2:

  • ''தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் “தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை சிறப்பு குழு” அமைக்கப்படுகிறது.''

தீர்மானம் 3:

  • ''இருண்டு கிடக்கும் தமிழகத்தை மீட்க, நம் தமிழக மக்களைக் காக்க, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் “தேர்தல் வாக்குறுதிகள் உருவாக்கும் சிறப்பு குழு” அமைக்கப்படுகிறது.''

தீர்மானம் 4:

  • ''அவதூறு பரப்பும் எதிரிகளின் அறைகூவல் பொய்யுரைகளை தோலுரித்து, எதிரிகளை எதிர்கொண்டு தோற்கடிக்க, ஒரு வலிமையான பரப்புரை முன்னெடுக்கப்படும்.'' ஆகிய 4 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய தவெக இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார், '' தேர்தல் பணிகள், நிர்வாகிகள் செயல்பாடு குறித்து இன்றைய கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது. அடுத்த மூன்று மாத பணிகள் குறித்தும் ஆலோசித்தோம். கட்சி அமைத்து இருக்கும் தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழுவில் யாரெல்லாம் இடம் பெறுவார்கள் என பின்னர் அறிவிக்கப்படும். விஜய் மக்கள் சந்திப்புக்கு நெருக்கடிகள் இருக்கின்றன. திமுக செய்து இருக்கும் ஊழல்கள் குறித்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டி இருக்கிறது. தேர்தலில் போட்டியிட தொண்டர்களிடம் விருப்ப மனு பெறுவதற்கான கால அவகாசம் உள்ளதால் அதுகுறித்து தலைவர் விஜய் பின்னர் அறிவிப்பார்.'' என்றார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், '' நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது. தமிழக அரசு தவறான வாதங்களை வைத்து இருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் அசாதாரண சூழலை தமிழக அரசு தான் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக நினைக்கிறோம். திருப்பரங்குன்ற விவகாரத்தில் பாரம்பரியமாக பின்பற்ற வேண்டிய முறைகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.'' என்ற அவர் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்ற திமுக கோரிக்கையை மக்கள் ஏற்று கொள்ளமாட்டார்கள்.'' என கூறினார்.

