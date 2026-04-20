திருப்பரங்குன்றத்தில் திமுகவினர் வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம்? - தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக புகார்
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் காவல் துறையினர் திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாகச் சந்தேகம் எழுவதாக தவெக தரப்பு கூறியிருக்கிறது.
Published : April 20, 2026 at 9:02 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றத்தில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்க முயற்சித்த திமுக வேட்பாளரின் ஆதரவாளரிடமிருந்து பல லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்ததாகவும், திமுக வேட்பாளரிடம் விசாரணை நடத்தி அவரை தகுதி நீக்கம் செய்யவேண்டும் எனவும் தவெக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகாரளித்திருக்கிறது.
இன்னும் 4 நாட்களில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் மாநிலம் முழுவதும் அமலில் இருக்கின்றன. அதன்படி, மாநிலத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதிக்க தொகைக்கு மேல் உரிய ஆவணங்களின்றி பணம் கொண்டுசெல்லக்கூடாது. மேலும் வாக்காளர்களுக்கு பணமோ, பரிசுப்பொருட்களோ வழங்கக்கூடாது. இந்த விதிமுறைகளை மீறுவோர் மீது தேர்தல் ஆணையம் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் கிருத்திகா தங்கபாண்டியனின் ஆதரவாளரிடமிருந்து ரூ. 50 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவும், எனவே திமுக வேட்பாளரிடம் உரிய விசாரணை நடத்தி தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகாரளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்த தவெகவின் எக்ஸ் தள பதிவில், “கபட நாடகம் ஆடியும், ஆசை வார்த்தைகள் கூறியும், எப்படியாவது தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில், தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றும் நோக்குடன், வெற்று விளம்பர மாடல் திமுக முயன்று, தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் வாக்காளர்களுக்குத் திமுகவினர் பணம் கொடுக்க முயல்வதாகச் செய்திகள் வருகின்றன.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதியில், தி.மு.க. வேட்பாளரின் ஆதரவாளரிடமிருந்து ரூ.50 லட்சம் பணம் பறிமுதல், தி.மு.க.வேட்பாளரைத் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்!— TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) April 20, 2026
நேற்றைய தினம், மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் திருமதி கிருத்திகா தங்கபாண்டியனின் ஆதரவாளரிடம் இருந்து ரூ.50 லட்சம் பணத்தைக் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் மற்றும் கழகத் தோழர்கள் இணைந்து, திமுகவினரைப் பிடித்துக் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அவரிடம் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் காவல் துறையினர் திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாகச் சந்தேகம் எழுகிறது. எனவே இது தொடர்பாகத் தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக முழுமையான விசாரணை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மேலும் வாக்காளர்களுக்குப் பணம் வழங்க முயற்சி செய்த திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா தங்கபாண்டியனை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டுமென தவெக தலைவரின் ஒப்புதலோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
தேர்தல் களத்தில் திமுகவின் பித்தலாட்டங்கள் அனைத்தையும் தமிழக மக்கள் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இந்தத் தேர்தலில் தமிழக மக்கள் நிகழ்த்த உள்ள விசில் புரட்சியால் திமுக என்கிற கட்சி, வனவாசம் செல்லப்போவது உறுதி. வெற்றித் தலைவரின் தலைமையில், உண்மையான மக்களாட்சி அமையப் போவதும் உறுதி” என்று பதிவிடப்பட்டுள்ளது.