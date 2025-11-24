ETV Bharat / state

கரூர் உயிரிழப்பு: சிபிஐ விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜரான ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள்!

தவெக நிர்வாகிகளிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், அக்கட்சி தொண்டர்கள் சிபிஐ அலுவலகம் முன்பு குவிந்து வருவதால் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.

கரூர் சிபிஐ விசாரணை அலுவலகத்தில் ஆஜராக வந்த தவெக நிர்வாகிகள்
கரூர் சிபிஐ விசாரணை அலுவலகத்தில் ஆஜராக வந்த தவெக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 24, 2025 at 1:15 PM IST

கரூர்: தவெக கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அலுவலகத்தில் தவெக நிர்வாகிகள் என்.ஆனந்த், நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் நேரில் ஆஜராகினர்.

கடந்த செப்.27ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, தமிழக அரசு சார்பில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

மேலும், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இதனிடையே, சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் விசாரணைக்கு தடை கோரியும், சிபிஐ வழக்கை விசாரிக்க கோரி, பாதிக்கப்பட்டோர் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கடந்த அக்.13ஆம் தேதி சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது.

சிபிஐ அலுவலகம் முன்பு குவிந்துள்ள தவெக தொண்டர்கள்
சிபிஐ அலுவலகம் முன்பு குவிந்துள்ள தவெக தொண்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்பேரில், அக்.16ஆம் தேதி கரூருக்கு வருகை புரிந்த சிபிஐ எஸ்பி பிரவீன் குமார், ஏஎஸ்பி முகேஷ் குமார் அடங்கிய 12 சிபிஐ அதிகாரிகள் குழுவினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையை தொடங்கினர். அவர்களிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதுவரை நடத்திய விசாரணையின் ஆவணங்களை ஒப்படைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அக்.17ஆம் தேதி சிபிஐ முதல் தகவல் அறிக்கையை தாக்கல் செய்தது.

கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகிலேயே தற்காலிக சிபிஐ விசாரணை அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டு, இதுவரை சுமார் 400 பேரிடம் விசாரணை நடத்தி இருக்கிறது. குறிப்பாக, சம்பவம் நடந்தபோது வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் பணியில் இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகள், காவலர்கள், சாலையோர வியாபாரிகள், பொதுமக்கள், ஆம்புலன்ஸ் உரிமையாளர்கள், கூட்ட நெரிசலில் காயமடைந்தோர் என பலரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தவெக மாநில பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், இணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார், கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், தேர்தல் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் கரூர் சிபிஐ அலுவலகத்தில் காலை 10 மணிக்கு ஆஜராகினர். தவெக நிர்வாகிகளிடம் எவ்வளவு மணிநேரம் விசாரணை நடத்தப்படவுள்ளது, என்னென்ன விவரங்கள் கேட்கப்படவுள்ளது என்பதை பொறுத்து, இந்த விசாரணையில் திருப்பம் ஏற்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

KARUR STAMPEDE
CBI INVESTIGATION
N ANAND AND AADHAV ARJUNA
தவெக வழக்கு சிபிஐ விசாரணை
TVK STAMPEDE

