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மதுராந்தகத்தில் தவெக பணப்பட்டுவாடா? விளக்கம் அளிக்க கோரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்

இந்தியா கூட்டணி தொடர்பான கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்கவில்லை என்றாலும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்குவது தொடர்பான தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது என்றும் சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சண்முகம்
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 3:03 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக பணப்பட்டுவாடா செய்வதாக மக்கள் கூறியுள்ளனர். இதுகுறித்து தவெக தலைவர்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இன்று (அக்டோபர் 1) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கலந்துக்கொண்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மதுராந்தகம் தொகுதியில் பிரசாரத்தின்போது, எங்கள் கட்சி சார்பாக தேர்தல் பிரச்சார நோட்டீஸ் மட்டுமே வழங்கி வாக்குகளை சேகரித்து வருகிறோம். ஆனால், சில கிராமங்களில் மற்ற கட்சிகள் பணம் வழங்குவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்" என கூறினார்.

அப்போது, எந்த கட்சி பணம் தருவதாக மக்கள் தெரிவித்தனர் அவரிடம் கேட்டபோது, "தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக அளவில் பணம் வழங்குவதாக மக்கள் கூறுகின்றனர். இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி சிபிஎம் போராட்டம்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி சிபிஎம் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் பாரபட்சமின்றி செயல்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட கட்சி அல்லது தொகுதிக்கு சாதகமாகச் செயல்படுவது மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையின்மையை ஏற்படுத்தும்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தேர்தல் ஆணையம் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை மூலம் தகுதியான அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கு பதிலாக, சிலரின் வாக்குரிமை பறிக்கப்படும் சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தேர்தலை நேர்மையாகவும், நியாயமாகவும் நடத்துவதுடன், அனைவரும் சுதந்திரமாக வாக்களிப்பதை உறுதி செய்வதே தேர்தல் ஆணையத்தின் கடமை.

ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாகச் செயல்படுகிறது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவியில் நீடிக்கக் கூடாது. அவரை பதவியில் இருந்து உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும். இதுவே இடதுசாரிகளின் முக்கிய கோரிக்கை. காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் இதே கோரிக்கையையே முன் வைக்கின்றன.

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இந்தியா கூட்டணி தொடர்பான கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்கவில்லை என்றாலும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்குவது தொடர்பான தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலைப்பாட்டை இடதுசாரி கட்சிகள் வரவேற்கின்றன.

வாக்குரிமையை இழந்ததாகக் கூறப்படும் மக்களுக்கு மீண்டும் வாக்குரிமை கிடைக்க வேண்டும். இதற்கான அடுத்தகட்ட போராட்டங்களில் திமுகவும் பங்கேற்கும். அரசியல் சாசனம் வழங்கியுள்ள வாக்குரிமையைப் பாதுகாக்கும் போராட்டத்தில் ஜனநாயகத்தை விரும்பும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும், ஜனநாயக அமைப்புகளும் பங்கேற்க வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

தவெக பணப்பட்டுவாடா
MADURANTAKAM BY ELECTION
BY ELECTION
CPIM SHANMUGAM
TVK MONEY DISBURSEMENT

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