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கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி உள்ளது? அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி

தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை தொடர்பான அறிக்கையை மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிடும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி
அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 5:18 PM IST

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சென்னை: கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை தற்போது நன்றாகவும், சீராகவும் உள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட வி.எஸ்.பாபு, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

2006- ஆம் ஆண்டு திமுக சார்பில் புரசைவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில் இரண்டாவது முறையாக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு சென்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்று வந்த அவருக்கு கடந்த செப்.09- ஆம் தேதி திடீரென ஏற்பட்ட மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அங்கு அவருக்கு மருத்துவக் குழுவினர் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். மேலும், வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தொடர்ந்து அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறது. அதேபோல், தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து மருத்துவமனைக்கு சென்று வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்து வருகின்றனர்.

செப்.10- ஆம் தேதி மாலை 05.15 மணிக்கு தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், "தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை சீராக உள்ளது. தொடர்ந்து தீவிர மருத்துவக் கண்காணிப்பில் உள்ளார்" எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், இன்று (செப்.14) தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்ற மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், வி.எஸ்.பாபுவின் உடலநலம் குறித்து மருத்துவக் குழுவினரிடம் கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைசந்தித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை தற்போது நன்றாகவும், சீராகவும் உள்ளது. அவருக்கு நுரையீரலில் ஏற்பட்டுள்ள தொற்று காரணமாக மருத்துவ சிகிக்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் தொடர்ந்து சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.

வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து பரவி வரும் தகவல்கள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை. வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை தொடர்பான மருத்துவமனை அறிக்கையை மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிடும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலைத் தேறி வருவது தவெக தொண்டர்களிடையே நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி
தவெக எம்எல்ஏ
விஎஸ் பாபு உடல்நிலை சீராக உள்ளது
CHENNAI DISTRICT
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