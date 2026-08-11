'கண்ணியமாக பேசுங்கள்; குடும்ப கெளரவத்தை காப்பாற்றுங்கள்' - தவெக எம்எல்ஏவுக்கு சபாநாயகர் அறிவுரை
பேரவையில் எந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும், எந்த வார்த்தைகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை அனைவரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என சபாநாயகர் அறிவுறுத்தினார்.
Published : August 11, 2026 at 8:17 PM IST
சென்னை: இன்றைய சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் தவெக எம்எல்ஏ சுகுமார் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதால், அவரை கண்ணியமாக பேசும்படி சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அறிவுறுத்தினார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமார், "கடந்த ஆண்டு வரை நான் வேறு கட்சியில் இருந்தேன். ஆனால், இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம்தான் தலைவரை சந்தித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தேன்.
இந்த உலகத்தை காற்று மண்டலம் சூழ்ந்திருப்பதைப் போல, தமிழகத்தை இன்று விஜய் மண்டலம் சூழ்ந்திருக்கிறது.
ஆட்சிக்கு வந்த குறுகிய காலத்திலேயே லஞ்சமற்ற அரசை முதலமைச்சர் விஜய் அமைத்திருக்கிறார் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள். இந்தப் புரட்சியை செய்த முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, திமுகவை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு சில வார்த்தைகளை எம்எல்ஏ சுகுமார் பேசினார். இதனால் அவையில் கூச்சல், குழப்பம் ஏற்பட்டது.
அப்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், அந்த வார்த்தைகளை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கும்படி உத்தரவிட்டார்.
பின்னர் பேசிய அவர், "உறுப்பினர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். சட்டப்பேரவையில் பேசும்போது அனைத்து உறுப்பினர்களும் கண்ணியத்தைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
எந்த வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும், எந்த வார்த்தைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை அனைவரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், நேற்றைய தினம் எங்களுடைய முன்னாள் அமைச்சர் (எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்) டென்ஷனாக இருப்பது தொடர்பாக பேசியது இன்றும் வாதிக்கப்படுகிறது. இதைதான் தற்போதைய அமைச்சரும் டென்ஷனாக இருக்கிறோம் என்று கூறியிருந்தார்.
எனவே, மீண்டும் மீண்டும் அதையே திருப்பிச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்களுக்கும் சிபிஐ வழக்கு இருக்கிறது, உங்களுக்கும் வருமான வரித்துறை வழக்கு இருக்கிறது. தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்க வேண்டாம்" என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் ஆனந்த், "எங்களுடைய டென்ஷன் என்பது வேறு. எங்களுடைய முதலமைச்சர், எங்களுடைய தொகுதியில் என்ன பிரச்சினை இருக்கிறது, மக்களுக்கு என்ன பிரச்சினை இருக்கிறது என்பதை உடனுக்குடன் கேட்டறிந்து, அதை உடனடியாகத் தீர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்.
அந்த நோக்கத்தில்தான் நான் அப்படிச் சொன்னேன். எங்களை பயமுறுத்துவதற்காகவோ, டென்ஷனுக்கு உள்ளாக்குவதற்காகவோ அந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தவில்லை" என்றார்.
அப்போது திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், "மக்களுக்கு செய்யும் பணியில் எங்களுடைய டென்ஷனையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். கலைஞர் உரிமைத்தொகை பெறும் 1 கோடியே 31 லட்சம் பெண்களின் மனதில் எங்கள் தலைவர் இருக்கிறார்" என்றார்.
உடனடியாக எழுந்த தவெக எம்எல்ஏ சுகுமார், "மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்திருந்தால் அவர் சட்டசபைக்கு வந்திருப்பார்" எனக் கூறினார். அவரது இந்த பேச்சுக்கு திமுக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
அப்போது அவர்களை அமைதிப்படுத்திய சபாநாயகர், "சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமார், நீங்கள் மிகப்பெரிய திராவிட பாரம்பரியக் குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். அந்த மதிப்பையும், கௌரவத்தையும் நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும்" என அறிவுரை வழங்கினார்.