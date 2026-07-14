மதுரை பாண்டி கோயிலில் தவெக எம்எல்ஏ சாமி தரிசனத்திற்கு எதிரான மனு; நீதிபதி கடும் எச்சரிக்கை
மனுவை திரும்ப பெறாவிட்டால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என நீதிபதி எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
Published : July 14, 2026 at 5:01 PM IST
மதுரை: மதுரை பாண்டி கோயிலில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சாமி தரிசனம் செய்ததற்கு எதிரான வழக்கில், நீதிபதியின் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து மனுதாரர் வழக்கை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார்.
மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக உள்ள முருக கணேஷ் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைகள் தாக்கல் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், "மதுரையின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கோயிலாக பாண்டி கோவில் உள்ளது. 300 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த கோவில் மதுரையின் காவல் தெய்வம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த கோவில் இந்து சமய அறநிலைத்துறையின் கண்காணிப்பில் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி இரவு கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சார்ந்த தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் ஆகம விதிகளை மீறி இரவு நேரத்தில் சாமி தரிசனம் செய்ய வந்துள்ளார். குறிப்பாக கோயில் நடை சாத்தப்பட்ட பின்பு வந்த அவர், கோவிலை திறந்து சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் எனக்கோரியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து கோவில் பணியாளர் சீனி என்பவர் கோவில் கருவறையை திறந்து சாமி தரிசனம் செய்வதற்கு அனுமதித்துள்ளார்.
இது ஆகம விதிகளை மீறிய செயலாகும். கிறிஸ்துவ நபர் கோயிலுக்குள் உள்ளே நுழைந்து சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். இது குறித்து புகார் அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை. கோவிலுக்கு சொந்தமான தங்க வெள்ளி நகைகள் எல்லாம் உள்ளது. எனவே ஜூன் 28ஆம் தேதி இரவு கோவில் சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க வைக்க மதுரை மாநகர காவல் துறை ஆணையாளருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பேசிய நீதிபதி, " பாண்டி கோவில் என்பது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோவில். இந்த கோவில் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அந்த வகையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வந்து சாமி கும்பிட்டு சென்றுள்ளார். இதில் என்ன தவறு உள்ளது என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, இந்த வழக்கை திரும்ப பெறாவிட்டால் ஒரு லட்சம் அபராதம் விதிக்க நேரிடும்" என எச்சரித்தார்.
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பாண்டி, "கோவிலில் ஆகம விதிகளை மீறி உள்ளனர் அதன் அடிப்படையிலேயே சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க கூறுகிறோம்" என தெரிவித்தார்.
அப்பொழுது நீதிபதி 9 மணிக்கு மேல் சாமி தரிசனம் செய்வதால் ஒன்றும் ஆகிவிடாது, மனுவை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அல்லது அபராதம் விதித்து மனு தள்ளுபடி செய்யப்படும் என மீண்டும் எச்சரித்ததை தொடர்ந்து மனுதாரர் தரப்பில் மனுவை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டனர்.