கைவிடப்பட்ட குவாரியை குப்பைக்கிடங்காக மாற்ற திட்டமிடுகிறதா தவெக? 'பூவுலகின் நண்பர்கள' கண்டனம்

பயோ மைனிங் திட்டத்தின் மூலம் குப்பைகளை அகற்றுவதற்கு பதிலாக, துவாக்குடி பகுதியில் கைவிடப்பட்ட 1000 அடி ஆழமுள்ள குவாரிகளில் குப்பைகளை கொட்டி நிரப்பலாம் என தவெக எம்.எல்.ஏ ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

திருவெறும்பூர் எம்.எல்.ஏ நவல்பட்டு விஜி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 27, 2026 at 2:25 PM IST

திருச்சி: அரியமங்கலம் குப்பைக்கிடங்கில் சேகரிக்கும் குப்பைகளை கைவிடப்பட்ட குவாரிகளில் கொட்டுவது குறித்து தவெக எம்.எல்.ஏ அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கிய நிலையில், பூவுலகின் நண்பர்கள் கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

திருச்சி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அரியமங்கலம் குப்பைக்கிடங்கானது 47 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. நாளொன்றுக்கு சுமார் 600 டன் குப்பைகள் இங்கு கொட்டப்படுகின்றன. இங்கு மலைபோல் குவிந்திருக்கும் குப்பைகளால் சுற்றுச்சூழல், நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு, சுவாசக்கோளாறு போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு, இங்குள்ள மக்கள் பெரும் அவதியுற்று வருகின்றனர்.

நீண்டகாலமாகவே இந்த குப்பைக்கிடங்கை அகற்றக்கோரி அப்பகுதி மக்கள் பலமுறை போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதுடன், அரசுக்கும் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தனர். மேலும் இங்கு பயோ மைனிங் திட்டத்தின் மூலம் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டு வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் குப்பைகள் குவிந்த வண்ணமே உள்ளன.

எனவே இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்றும், குப்பைக்கிடங்கை முற்றிலுமாக இங்கிருந்து அகற்ற வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களும் குடியிருப்பு வாசிகளும் சமூக ஆர்வலர்களும் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருவெறும்பூர் எம்.எல்.ஏ நவல்பட்டு விஜி, அரியமங்கலம் குப்பைக்கிடங்கில் மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அப்போது, “பயோ மைனிங் திட்டத்தின் மூலம் 40 கோடி ரூபாய் டெண்டர் விடப்பட்டு குப்பைகளை அகற்றுவதற்கு பதிலாக, துவாக்குடி பகுதியில் கைவிடப்பட்ட 1000 அடி ஆழமுள்ள குவாரிகளில் (பாறை குழிகளில்) குப்பைகளை கொட்டி நிரப்பலாம்.

மேலும் இதன்மூலம் குவாரிகளும் மூடப்படும், குப்பைகளும் குப்பைக்கிடங்கில் தேங்காமல் இருக்கும். குப்பைகளை நேரடியாக குவாரியில் கொட்டுவதால் 30 கோடி ரூபாய் மட்டுமே செலவாகும். இதற்கு மாநகராட்சி ஆணையர், அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.

இந்நிலையில் எம்.எல்.ஏவின் இந்த அறிவுரை குறித்து பூவுலகின் நண்பர்கள் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர். அதில், “கல்குவாரிகளை குப்பைக்கிடங்காக மாற்றுவது சரியான தீர்வல்ல!

மாநகராட்சி திடக்கழிவுகளைக் கல்குவாரிகளில் புதைக்க ஆலோசனை வழங்கியிருக்கும் திருவெறும்பூர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நவல்பட்டு விஜி அவர்களின் பேச்சு கடும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. திடக்கழிவு மேலாண்மையில் தமிழ்நாடு திணறிவரும் சூழலில், இதுபோன்ற அபாயகரமான யோசனைகள் மிக மோசமான பின்விளைவுகளை உருவாக்கக்கூடும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

