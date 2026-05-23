மாடியில் இருந்து குதிக்க போவதாக மிரட்டல் விடுத்த இளைஞர் - சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்திய தவெக எம்.எல்.ஏ
இளைஞரின் மிரட்டல் குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா, அந்த நபரிடம் மலையாளத்தில் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினார்.
Published : May 23, 2026 at 9:45 PM IST
சென்னை: மொட்டை மாடி மீது ஏறி குதிக்கப்போவதாக மிரட்டல் விடுத்த நபரை தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா சமாதானம் படுத்த முயற்சி செய்தும், பக்கத்து வீட்டு மாடியில் குதித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
சென்னை பெரியமேடு ஈ.கே.குரு தெருவில் அமைந்துள்ள மூன்று மாடி கொண்ட அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில், இன்று (மே 23) காலை இளைஞர் ஒருவர் அத்துமீறி உள்ளே நுழைந்தார். அவர் அந்த வீட்டின் மொட்டை மாடிக்கு சென்று, திடீரென அங்கிருந்து குதிக்க போவதாக தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக பெரியமேடு போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், வீட்டின் கீழே பாதுகாப்பு வலையை விரித்ததுடன், அந்த நபரிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி சமாதானம் படுத்த முயற்சி செய்தனர்.
தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்த நபரை, சமாதானம் செய்த தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா
ஆனால், அந்த நபர் காவல்துறையினர் நெருங்குவதை தடுக்க அவர்கள் மீது கற்களை வீசி தாக்க முயன்றார். மேலும், மலையாள மொழியில் பேசி வந்ததால், அவரிடம் பேச முடியாமல் காவல்துறையினரும் பல மணி நேரம் போராடி வந்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா, அந்த நபரிடம் மலையாளத்தில் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினார். சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அவர் எடுத்த முயற்சி பலனளிக்கவில்லை. தொடர்ந்து குதிக்க போவதாக அச்சுறுத்தியதால், அப்பகுதி இருப்பவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
ஒரு வழியாக தீயணைப்பு வீரர்கள் அவரை நெருங்கியபோது, திடீரென அந்த நபர் அங்கிருந்து பக்கத்து மாடிக்கு தாவினார். உடனே பக்கத்து மாடிக்கு சென்ற வீரர்கள், அந்த நபரை சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர். இதில் காலில் லேசான காயம் அடைந்த அவரை, சிகிச்சைக்காக ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் பெரியமேடு பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இது தொடர்பான விசாரணையில், அவர் கேரளாவை சேர்ந்த சஜித்குமார் என்பதும், சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரியவந்தது.
கேரளாவில் இருந்து சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த சஜித்குமார், அங்கிருந்து நடந்து சென்று திறந்திருந்த வீட்டுக்குள் புகுந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.