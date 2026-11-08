முதல்வர் விஜய்க்காக புனித மெக்காவில் மொட்டை அடித்த தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா
'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்ற அடிப்படையில் ஆட்சி நடத்தி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், இன்னும் பல ஆண்டுகள் மக்களுக்கான பணிகளை ஆற்றிட வேண்டும் எனப் பிரார்த்தனை செய்ததாக முஸ்தபா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 8, 2026 at 5:50 PM IST
மதுரை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நீண்ட ஆயுளுடனும், நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் இருந்து, மக்களுக்கு சிறப்பான ஆட்சியை வழங்க வேண்டும் என மதுரை மத்திய தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முஸ்தபா, புனித மெக்காவிற்கு சென்று மொட்டை அடித்து பிரார்த்தனை செய்துள்ளார்.
தவெக சார்பில் மதுரை மத்திய தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்து வரும் முஸ்தபா, புனித மெக்காவுக்கு ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். மேலும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நீண்ட ஆயுள், நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் மன அமைதியுடன் இருக்க வேண்டி மெக்காவில் உள்ள இறை இல்லத்தில் மொட்டை அடித்து சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்துள்ளார்.
முதல் விஜய்க்காக மொட்டை அடித்து பிரார்த்தனை - புனித மெக்காவில் எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா #Makkah | #TVK | #MLAMustafa | #CMVijay | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/Z5GhVrwlrA— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 8, 2026
இதுகுறித்து மெக்காவில் இருந்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், "இந்தியாவில் வாழும் அனைத்து மக்களிடையேயும் சாந்தியும், சமாதானமும் நிலவ வேண்டும். தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்றும் இறைவனிடம் வேண்டிக்கொண்டேன்.
மேலும், ஏழை, எளிய மற்றும் சாமானிய மக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, 'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்ற அடிப்படையில் ஆட்சி நடத்தி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், தொடர்ந்து பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி, இன்னும் பல ஆண்டுகள் மக்களுக்கான பணிகளை ஆற்றிட வேண்டும்.
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மேலும், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நீண்ட ஆயுளும், உடல் ஆரோக்கியமும், மன அமைதியும் கிடைத்து, மக்கள் நலனுக்காக பல சாதனைகளை படைக்க ஏக இறைவன் அருள்புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தேன். அதேபோன்று உலகம் முழுவதும் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவ வேண்டும்" என்றும் முஸ்தபா தனது வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.