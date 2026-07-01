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மதுரை பேருந்து நிலைய கழிப்பறைகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூல் புகார்; நள்ளிரவில் களமிறங்கிய எம்எல்ஏ, நடுநடுங்கிய பணியாளர்கள்

முகக்கவசம் அணிந்து ஆய்வுக்கு வந்ததால், எம்எல்ஏ என்று தெரியாமல் ஒவ்வொரு கட்டண கழிப்பறைகளிலும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தது அம்பலமானது.

மதுரை பேருந்து நிலைய கழிப்பறைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட எம்எல்ஏ கல்லாணை
மதுரை பேருந்து நிலைய கழிப்பறைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட எம்எல்ஏ கல்லாணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 5:27 PM IST

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மதுரை: மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கழிப்பறைகளில் கட்டண கொள்ளை நடப்பதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், தவெக எம்எல்ஏ கல்லாணை நள்ளிரவில் அதிரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

மதுரை மாட்டுத்தாவணி (எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையம்) பேருந்து நிலையம் மற்றும் ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், அங்குள்ள கழிப்பறைகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக பயணிகள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்து வந்தனர்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில், மதுரை வடக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்லாணை, மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கட்டண கழிப்பறைகளை நேற்று நள்ளிரவு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அப்போது, முகக்கவசம் அணிந்தபடி பொதுமக்கள் போல ஆய்வுக்கு சென்ற அவர், பணம் செலுத்தி கழிவறைக்குள் சென்றார். அப்போது எம்.எல்.ஏ.விடமே இரண்டு ரூபாய்க்கு பதிலாக 5 ரூபாய் கட்டணம் வசூலித்தனர். இதுகுறித்து கேட்டபோது முறையான பதில் அளிக்காமல் முன்னுக்குப்பின் முரணாகப் பேசி உள்ளனர்.

அதுமட்டுமின்றி, கட்டண கழிப்பறைகள் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் தூய்மையற்ற நிலையில் இருந்ததால் ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் பணியாளரை நேரில் அழைத்த எம்.எல்.ஏ கல்லாணை, உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியதோடு, இனி கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரித்தார்.

முகக்கவசம் அணிந்து வந்த நிலையில், எம்எல்ஏ என்று தெரியாமல் ஒவ்வொரு கட்டண கழிப்பறைகளிலும் எம்எல்ஏவிடம் பணியாளர்கள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்துள்ளனர். இதனை பார்த்த எம்எல்ஏ தொடர்ந்து பொதுமக்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது முறைகேடு எனவும், உரிய பராமரிப்பின்றி இருப்பதாகவும் விதிகளை மீறினால் மாநகராட்சி ஆணையர் மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரித்தார்.

தொடர்ந்து ஆய்வுக்கு சென்றபோது எம்எல்ஏ வருவதை அறிந்த நபர்கள், ரூ.2 கட்டணமாகப் பெற்ற நிலையில், ஏற்கெனவே கழிவறைக்கு சென்று திரும்பிய நபர்கள் சிலரிடம் விசாரித்தபோது அவர்கள் 5 ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்தியதாக தெரிவித்தனர்.

அப்போது அங்குள்ள பணியாளரை பார்த்து, "இதென்ன கழிவறையில் ஆஃப்ரா தர்றீங்க? மதுரகாரங்கனா 2 ரூபாய், ராம்நாட்காரங்கனா 5 ரூபாய் வாங்குவங்களா?" என்று கலாய்த்தபடி எம்எல்ஏ எச்சரித்தார்.

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இதேபோன்று மற்றொரு கழிப்பறை ஒன்றில் பணியாளர் மதுபோதையில் இருந்ததை பார்த்த எம்எல்ஏ, பணியின்போது மது அருந்தக்கூடாது. அது பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என அறிவுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து மதுரை ஆம்னி பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்ற அவர், இலவச கழிப்பறை பகுதிக்கு சென்று தூய்மைப் பணிகளை முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என பணியாளர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். அதன் தொடர்ச்சியாக ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆம்னி பேருந்துகள் உரிமையாளர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.

புகார் தொடர்பாக, தவெக எம்எல்ஏ நள்ளிரவில் ஆய்வு மேற்கொண்டது பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டுதலை பெற்றது.

TAGGED:

கூடுதல் கட்டணம் புகார்
மாட்டுத்தாவணியில் எம்எல்ஏ ஆய்வு
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