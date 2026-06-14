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கீர்த்தி சக்ரா விருது பெற்ற ராணுவ வீரர் காலில் விழுந்த தவெக எம்.எல்.ஏ - தேனியில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

பலத்த காயம் ஏற்பட்டபோதிலும் 5 பயங்கரவாதிகளை சுட்டு வீழ்த்தி துணிச்சலுடன் செயல்பட்டதற்காக தேனியை சேர்ந்த மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு இந்திய ராணுவத்தின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான கீர்த்தி சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது.

கீர்த்தி சக்ரா விருது பெற்ற ராணுவ வீரரை பாராட்டி கெளரவித்த கம்பம் தவெக எம்.எல்.ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா
கீர்த்தி சக்ரா விருது பெற்ற ராணுவ வீரரை பாராட்டி கெளரவித்த கம்பம் தவெக எம்.எல்.ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 10:26 AM IST

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தேனி: இந்திய ராணுவத்தின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான கீர்த்தி சக்ரா விருது பெற்ற ராணுவ வீரரின் காலில் விழுந்து கம்பம் தவெக எம்.எல்.ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா ஆசி பெற்ற சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகிலுள்ள காமயகவுண்டன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் மீனாட்சி சுந்தரம். இவர் காஷ்மீரில் குல்காம் பகுதியில் இந்திய ராணுவத்தில் 34-ஆவது ராஷ்டிரிய ரைஃபிள்ஸ் பீரங்கிப் படையில் பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 19 அன்று இவரின் ராணுவப் படைக்கும், பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே தாக்குதல் நடைபெற்றது. இதில் பயங்கரவாதிகள் சுட்டத்தில், மீனாட்சி சுந்தரத்தின் வாய் மற்றும் தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது.

ராணுவ வீரர் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த காயத்துடன் தொடர்ந்து போராடி, பயங்கரவாதிகள் 5 பேரை மீனாட்சி சுந்தரம் சுட்டு வீழ்த்தினார். இவரின் இந்த வீர தீர செயலை கெளரவிக்கும் வகையில், கடந்த 2025 ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, ராணுவத்தின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான கீர்த்தி சக்ரா விருது இவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

அதனைத்தொடர்ந்து, ஜூன் 8-ஆம் தேதி குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு, கீர்த்தி சக்ரா விருதை வழங்கி கெளரவித்தார். இதன் பின்னர் சொந்த ஊர் திரும்பிய மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு ஊர்மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து சிறப்பித்தனர்.

இந்நிலையில், காமயகவுண்டன்பட்டியில் உள்ள ராணுவ வீரர் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் இல்லத்திற்கு கம்பம் தவெக எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா தனது ஆதரவாளர்களுடன் நேரில் சென்று, அவரை கெளரவித்தார். அவருக்கு ஏலக்காய் மாலை அணிவித்து, நினைவுப் பரிசு வழங்கி, மலர் தூவித் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.

அதன் பின்னர், அவரின் காலில் விழுந்து எம்.எல்.ஏ ஆசி பெற்றார். உடனே அவரைத் தடுத்த ராணுவ வீரரிடம், "உங்களிடம் ஆசி பெறுவது எங்களுக்கும், இந்த மண்ணுக்கும் பெருமை" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் மீனாட்சி சுந்தரத்திற்குப் பொன்னாடை போர்த்தித் தங்களது பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தனர்.

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பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய எம்.எல்.ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா, “ராணுவ வீரரின் துணிசலான செயலையும், அதற்கான குடியரசு தலைவரின் கையில் இந்திய ராணுவத்தின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான கீர்த்தி சக்ரா விருதை பெற்றதிலும் தேனி மக்கள் பெருமை அடைந்திருக்கிறார்கள். அவரின் இந்த செயல் இப்பகுதி இளைஞர்களிடையே ஊத்வேக அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது. தற்போது கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற சார்பில் நான் நேரில் வந்து வாழ்த்து தெரிவித்தேன். தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய் இவரை சென்னையில் சந்தித்து கெளரவிக்கவுள்ளார்” என தெரிவித்தார்.

மேலும், அப்பகுதியில் இருக்கும் மாணவ - மாணவியர்கள் ராணுவத்தில் பணிப்பெறும் வகையில், அதற்கான ராணுவப் பயிற்சி மையம் ஓய்வுப்பெற்ற ராணுவ அதிகாரிகள் கொண்டு தொடங்கப்படவுள்ளதாக தெரிவித்தார். இதன் மூலம் தேனி பகுதியில் இருந்து ஏராளமான இளைஞர்கள் ராணுவத்தில் சேர பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கூறினார்.

TAGGED:

TVK MLA JEGANATH MISHRA
KIRTI CHAKRA AWARD WINNING SOLDIER
கீர்த்தி சக்ரா விருது
ராணுவ வீரர் மீனாட்சி சுந்தரம்
KIRTI CHAKRA AWARD WINNING SOLDIER

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