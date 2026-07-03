தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.180 கோடி வரை பேரம் நடத்த தீட்டப்பட்ட திட்டம்; காவல் துறையினர் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்
பேர விவகாரம் கசிந்ததால் சென்னையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்கியிருந்தவர்கள் அங்கிருந்து பிரிந்துச் சென்றது காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : July 3, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய விவகாரத்தில் ரூபாய் 180 கோடி வரை செலவிட திட்டமிட்டதாக கைதானவர்கள் காவல்துறையினரிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர்.இளையராஜாவை சில தினங்களுக்கு முன்பு திருநாவுக்கரசு என்ற நபர் தொலைபேசி மூலம் தொடர்புக் கொண்டு பேசியுள்ளார்.
அப்போது, தான் இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் டெமாக்ரடிக்ஸ் கருத்துக் கணிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறேன்.முக்கிய அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலரின் வேண்டுகோளின் பேரில் உங்களிடம் பேசுவதாகவும், உங்களை நேரில் சந்திக்க விரும்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜா, தனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருப்பதால் தன்னால் சந்திக்க இயலாது எனக்கூறி அழைப்பைத் துண்டித்துள்ளார். இதையடுத்து மீண்டும் அவரை செல்போனில் தொடர்புக் கொண்டு பேசிய திருநாவுக்கரசு, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வரப்படவுள்ளதாகவும், அந்த தீர்மானத்தின் வாக்கெடுப்பின்போது நாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் ரூபாய் 35 கோடி வரை வழங்கப்படும் என பேரம் பேசியுள்ளார்.
அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா, இனி தம்மை தொடர்புக் கொள்ள வேண்டாம் என கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளார். அப்போது திருநாவுக்கரசு, இந்த விவகாரத்தை வெளியில் தெரிவித்தால் நீங்களும், உங்களது குடும்பத்தினரும் பின் விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். இதையடுத்து, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தன்னை கடமையைச் செய்யவிடாமல் லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றதோடு தமக்கும், தனது குடும்பத்தினருக்கும் அச்சுறுத்தல் விடுத்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி கடந்த ஜூன் 29- ஆம் தேதி சென்னை மாநகர் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
அந்தப் புகாரின் பேரில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவை மிரட்டிய சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு அவரின் பின்னணியில் செயல்பட்ட திருச்சியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் மற்றும் சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகிய மூவரையும் கடந்த ஜூலை 01- ஆம் தேதி திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி பின்னர் சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்திருந்த நிலையில் இதில் தொடர்புடைய மேலும் ஐந்து பேரை திருவல்லிக்கேணி தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணைக்கு பிறகு சிறையில் அடைத்தனர். இதுவரை இந்த வழக்கில் 8 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமாரை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். கரூர், கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அவரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.
இதனிடையே கைது செய்யப்பட்ட 8 பேரிடம் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி, கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள விடுதி ஒன்றிலும், சென்னை கிண்டியில் உள்ள விடுதி ஒன்றிலும் தங்கி பேரத்தில் ஈடுபடுவதற்கான திட்டங்களைத் தீட்டி வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் இதன் பின்னணியில் ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் இருந்துள்ளது.
பேரத்திற்காக சுமார் ரூபாய் 180 கோடி வரை ஒதுக்கப்பட்டதாக கைதான நபர்கள் தெரிவித்ததாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்மந்தப்பட்ட தனியார் கார்ப்பரேட் நிறுவனம் தான் இவர்களை சென்னை தனியார் விடுதிகளில் தங்க வைத்து எந்தெந்த எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசலாம் என்ற திட்டம் தீட்டியதும் தெரிய வந்துள்ளது.
சில எம்எல்ஏக்களைத் தொடர்புக் கொண்டு பேச முயற்சித்திருப்பதும், கடந்த ஒருவார காலமாக சென்னையில் நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்கி அவர்கள் திட்டமிட்டு பேரத்தில் ஈடுபட்டதும், பின்னர் தகவல் கசிந்ததால் அவர்கள் அங்கிருந்து பிரிந்துச் சென்றதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, எம்எல்ஏக்களிடம் பேரத்தில் ஈடுபட திட்டம் வகுத்துக் கொடுத்த தனியார் கார்ப்பரேட் நிறுவனம் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.