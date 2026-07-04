தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு - கைதானவர்கள் தரப்பு பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூலை 07- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : July 4, 2026 at 10:19 PM IST
சென்னை: தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்கோரி மனுவுக்கு கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரும் பதிலளிக்க சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க ரூபாய் 35 கோடி சன்மானம் தருவதாக, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் சிலர் தொலைப்பேசி மூலம் பேரம் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக இளையராஜா, சென்னை காவல்துறை ஆணையரிடம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த யூ-டியூபர் திருநாவுக்கரசு, திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் என மொத்தம் 8 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள நரேஷ், ரமேஷ் மற்றும் கார்த்திக் ஆகிய மூன்று பேரை ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக் கோரி திருவல்லிக்கேணி காவல்துறை சார்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நேற்று (ஜூன் 03) மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், காவல்துறை தாக்கல் செய்த மனுவில் சில குறைகள் இருப்பதால் குறைகளை நீக்கி மீண்டும் புதிய மனுவைத் தாக்கல் செய்யுமாறு காவல்துறைக்கு முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன் அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து, காவல்துறை தரப்பில் புதிதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன், மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள மூன்று பேர் தரப்புக்கும் உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூலை 07-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார். அன்றைய தினம், மூன்று பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவர் எனத் தெரிகிறது.