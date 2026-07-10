குதிரை பேர வழக்கில் மேலும் இருவர் கைது; சிங்கப்பூரில் வசிப்பவருக்கு 'லுக் அவுட்' நோட்டீஸ்
தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் ஏற்கனவே 9 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : July 10, 2026 at 1:44 PM IST
சென்னை: தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக கூறப்படும் வழக்கில் மருத்துவர் உட்பட மேலும் இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சிங்கப்பூரில் இருக்கும் நபருக்கு லுக் அவுட் நோட்டீஸ் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி தவெக கட்சியின் எம்எல்ஏ டாக்டர் என். இளையராஜாவிடம், தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனரான திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதாக புகார் எழுந்தது.
இதுகுறித்து எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகாரின் பேரில், திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். அதன்படி, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய 9 பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சிலர் கூறியதாக தெரிகிறது.
இதையடுத்து, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. இதற்கிடையே, இருவரும் முன் ஜாமின் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு விசாரணையில், இதன் பின்னணியில் ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்திற்கு தொடர்பு இருப்பதும், சுமார் 180 கோடி வரை இதற்காக ஒதுக்கப்பட்டதாக போலீசாருக்கு தெரியவந்தது. மேலும், சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு நபர் இவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததும் தெரியவந்தது.
அவர் குறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அவரது பெயர் லட்சுமண பெருமாள் என்பதும், அவர் சிங்கப்பூரிலிருந்து செல்போன் வழியாக இவர்களுடன் பேசி வந்ததும், அதற்கான ஆதரங்களை அழித்ததும் தெரியவந்துள்ளது. அவரின் பெயரையும் இந்த வழக்கில் போலீசார் சேர்த்துள்ளனர். தொடர்ந்து, அவருக்கு லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளனர்.
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இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தற்போது மருத்துவர் உட்பட மேலும் 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
நாமக்கல்லை சேர்ந்த மருத்துவர் ராஜசேகர், கரூரை சேர்ந்த சேதுராஜன் ஆகிய இருவரை கைது செய்த போலீசார், காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். குறிப்பாக, கரூரைச் சேர்ந்த சேதுராஜன் என்பவர் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் என்பதும், ஏற்கனவே கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கார்த்திக் என்பவரின் நண்பர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், இவர்களுக்குள் பண பரிமாற்றம் நடைபெற்று இருப்பதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கூடுதலாக மருத்துவர் ராஜசேகரிடமிருந்து 56 லட்சம் ரூபாய் பணமும், சேதுராஜிடமிருந்து 14 லட்சம் ரூபாய் பணமும் பறிமுதல் செய்திருப்பதாக போலீசார் தரப்பில் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்ட பின்பு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்து சிறையில் அடக்கும் நடவடிக்கையில் காவல்துறை ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.