குதிரை பேர வழக்கில் ஜாமீன் கோரிய இருவர்; காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு
தங்களிடமிருந்து வாக்குமூலம் பெறப்பட்டு, கைப்பேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், காவலில் வைக்க எந்த அடிப்படையும் இல்லை என்பதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் மனுவில் கோரியுள்ளனர்.
Published : July 22, 2026 at 2:52 PM IST
சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ விடம் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட இருவரின் ஜாமீன் மனுவிற்கு பதிலளிக்கும்படி காவல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என ஊத்தங்கரை தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் 35 கோடி ரூபாய் வரை வழங்குவதாக யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு பேரம் பேசியதாக புகார் எழுப்பப்பட்டது.
இது தொடர்பாக இளையராஜா, சென்னை காவல்துறை ஆணையரிடம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்ட 14 பேரை இதுவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா என தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகியோர் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்துள்ளனர்.
அந்த மனுவில், ”இந்த வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கையிலோ அல்லது புகாரிலோ எங்களின் பெயர் இடம் பெறவில்லை. குதிரை பேரம் தொடர்பாக தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவிடம் தொலைபேசி மூலமாகவோ அல்லது வாட்ஸ் ஆப் மூலமாகவோ பேசியதாக எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை.
இருப்பினும், காவல் துறை நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் எங்கள் பெயர் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக்கு அழைத்து நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும் என்ற சட்ட விதிகளை பின்பற்றாமல் காவல் துறை எங்களை கைது செய்துள்ளது.
ஏற்கனவே எங்களின் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு, கைபேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், எங்களை காவலில் வைக்க எந்த அடிப்படையும் இல்லை. அதனால் எங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்” என மனுவில் கோரியுள்ளனர்.
இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக காவல் துறை தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதனை ஏற்று கொண்ட நீதிபதி, மனுவிற்கு வரும் 27 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை அன்றைய தினத்திற்கு ஒத்துவைத்தார்.