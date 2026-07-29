குதிரை பேர வழக்கு: மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
குதிரை பேர வழக்கை சி.பி.ஐ-க்கு மாற்றக்கோரி, இவ்வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள ரமேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார்.
Published : July 29, 2026 at 1:21 PM IST
சென்னை: த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவிடம் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை சி.பி.ஐ-க்கு மாற்றக்கோரி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள ரமேஷ் தாக்கல் செய்த மனுவிற்கு மத்திய - மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவை, சென்னையில் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வரும் திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு, சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படும் தீர்மானத்தின் வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் ரூபாய் 35 கோடி வழங்கப்படும் என பேரம் பேசியதாகவும், அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த எம்.எல்.ஏவுக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இச்சம்பவம் குறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் இளையராஜா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுவரை 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களில் ரமேஷ் என்பவருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நேற்று (ஜூலை 28) ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில், த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் குதிரை பேரம் நடத்திய வழக்கை மாநில காவல்துறை விசாரித்தால் சரியான நியாயம் கிடைக்காது என்பதால் இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று ரமேஷ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி, “உடற்பயிற்சி நிலையம் நடத்தி வரும் ரமேஷ் சம்பந்தம் இல்லாமல் இந்த குதிரை பேரம் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு 15 நாட்கள் சிறையில் இருந்துள்ளார். வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள மற்றவர்களிடம் ரமேஷ் தொலைபேசியில் பேசினார் என்பதற்காக அவருக்கு எதிராக இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது முறையல்ல.
மாநில காவல்துறையினர் விசாரணையில் நம்பிக்கை இல்லை என்பதால், இந்த குதிரை பேரம் வழக்கை சி.பி.ஐ. அல்லது வேறு ஏதேனும் விசாரணை அமைப்பிற்கு மாற்ற வேண்டும். எந்தவித வாரண்டும் இல்லாமல் ரமேஷ் வீட்டில் காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தி, 1.03 லட்ச ரூபாயை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்” என்று தெரிவித்தார்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், “10 த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.க்களை விலைக்கு வாங்க குதிரை பேரம் நடந்துள்ளது. இந்த குற்றத்தில் ரமேஷிற்கு தொடர்பு உள்ளது. இதுவரை இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பொய் வழக்காக இந்த வழக்கை ஜோடிக்க வேண்டிய அவசியம் காவல்துறைக்கு இல்லை. ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயன், இந்த வழக்கின் புலன் விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளதால் எந்தவித இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்க கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின்னர், இந்த மனுவிற்கு மத்திய -மாநில அரசு மற்றும் சி.பி.ஐ. ஆகியவை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரணையை ஒத்திவைத்துள்ளது. மேலும், ரமேஷிற்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்தும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.