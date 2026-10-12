த.வெ.கவின் பலம் ‘109’: கம்யூனிஸ்டுகளை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை மாறுமா; விஜய்யின் அடுத்தகட்ட வியூகம் என்ன?
தவெகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்பது 109ஆக உயர்ந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மேலும் 5 தொகுதிகள் காலியாகவுள்ளன.
Published : October 12, 2026 at 1:37 PM IST
-By எஸ். ஹுசைன்
சென்னை: த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ-க்கள் எண்ணிக்கை 109 ஆக உயர்ந்த நிலையில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை மாறுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களான மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியவர்கள் வெற்றிப் பெற்றதையடுத்து, இன்று சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
இதன் மூலம் தவெகவின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 107இல் இருந்து 109ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் 5 தொகுதிகள் காலியாகவுள்ளன. இதிலும் தவெக வெற்றிப் பெற்றால் அவர்களின் எண்ணிக்கை 114-ஆக உயரும் என கருதப்படும் நிலையில், தங்களை வலிமைப்படுத்த தவெகவின் அடுத்தக்கட்ட அரசியல் வியூகம் எவ்வாறு அமையும்? கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை மாறுமா? உள்ளிட்ட கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தவெக 107 உறுப்பினர்களை பெற்றதையடுத்து, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சியமைத்து. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகியவற்றின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்ற நிலையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வெளியில் இருந்து தவெக ஆட்சியமைக்க நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளித்தது.
இடைத்தேர்தலில் வெற்றிப் பெற்ற தவெக
இந்த சூழலில்தான், மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்ற மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியோர், தங்கள் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர். இதையடுத்து, இரு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இதன்படி, கடந்த அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இரு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, அக்டோபர் 9ஆம் தேதி நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில், தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.
மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமரவேல் 74,048 வாக்குகளைப் பெற்று, திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனை 20,040 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப் பெற்றார்.
தாராபுரம் தொகுதியில் சத்யபாமா 66,841 வாக்குகளைப் பெற்று, திமுக வேட்பாளர் எஸ். சுகன்யாவை 9,471 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை உயர்வும், காலியாகவுள்ள தொகுதிகளும்
இதன்படி, தவெகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்பது 109ஆக உயர்ந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மேலும் 5 தொகுதிகள் காலியாகவுள்ளன. முதலமைச்சர் விஜய் இரண்டு இடங்களில் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்றதையடுத்து, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ததால் அந்த தொகுதி காலியாக உள்ளது.
இதே போல், பெருந்துறை தொகுதியில் வெற்றிப் பெற்ற ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றிப் பெற்ற இசக்கி சுப்பையா, விராலிமலை தொகுதியில் வெற்றிப் பெற்ற சி. விஜயபாஸ்கர், கரூர் தொகுதியில் வெற்றிப் பெற்ற எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் ராஜினாமா செய்து, தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால் அந்த தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன.
இதுதொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ளதால், இத்தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பான சட்டரீதியான சிக்கல் நீடிக்கிறது. இந்த சிக்கல் விலகி, இந்த 5 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்றால், அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை தற்போதைய 109ல் இருந்து 114 ஆக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5 தொகுதிகளிலும் வென்றால் பெரும்பான்மை கிடைக்குமா?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை பெற 118 உறுப்பினர்கள் தேவை என்ற சூழலில், தவெக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவின்றி வலுவடைய 9 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவைப்படுகிறது. ஒருவேளை காலியாகவுள்ள 5 தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றிப் பெற்றால் கூட இன்னும் 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவை.
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அதே நேரத்தில், 5 தொகுதிகளும் காலியாக இருப்பதைக் கணக்கில் கொண்டு, மீதமுள்ள 229 உறுப்பினர் இடங்களின் அடிப்படையில் பெரும்பான்மையைக் கணக்கிட்டால் 115 இடங்கள் தேவைப்படும். அந்தச் சூழலிலும் தவெகவுக்கு ஒரு இடம் குறைவாகவே இருக்கும்.
இதன் மூலம் தனிப்பெரும் பெரும்பான்மை கொண்ட கட்சியாக தவெக உருவாக முடியாது என்பது தெரியவருகிறது. எனவே, இந்தக் கணக்கீட்டின்படி தவெக தனிப்பெரும்பான்மையைப் பெறுவதற்கு கூட்டணிக் கட்சிகள் அல்லது பிற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு முக்கியமானதாக அமைகிறது.
காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு மட்டும் போதுமா?
கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி நடத்திவரும் தவெக ஒரு வேளை 5 தொகுதிகளிலும் வெற்றிப் பெற்றால், 5 உறுப்பினர்கள் கொண்ட காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் 119 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் ஆட்சியை நடத்த முடியும்.
அந்த சூழலில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவு இல்லாவிட்டாலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவு மட்டுமே எண்ணிக்கை அடிப்படையில் போதுமானதாக இருக்கும்.
தவெகவின் அடுத்தக்கட்ட அரசியல் நகர்வு என்ன?
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை பொறுத்தவரை தவெகவுக்கு ஆதரவளித்திருந்தாலும், வெளிப்படையாக பலமுறை தங்களுடைய முடிவை யோசிக்கும் நிலைக்கு தள்ளக்கூடாது என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், தவெகவுக்கு அதிகாரிகளின் ஆதரவு தேவையா? இல்லை கம்யூனிஸ்டுகளின் ஆதரவு தேவையா? என வெளிப்படையாகவே கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் இந்த நிலைப்பாடு, தவெகவுக்கு ஒரு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் விதமாக அரசியல் களத்தில் பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்னும் 5 இடங்களை கைப்பற்றினால், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவு தேவையில்லாத ஒரு நிலை எட்டப்படும். அப்போது, பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் தவெக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை யோசித்து செயல்பட வேண்டும் என்ற நிலையில் இருந்து வெளிவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.