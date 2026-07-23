தேனியில் ஜனநாயகன் பேனர் வைப்பதில் ரசிகர்கள் மோதல்; தவெக எம்எல்ஏ கார் சேதம்
ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆன நிலையில், பேனர் வைப்பதில் இருதரப்பினருக்கு ஏற்பட்ட மோதலை தடுக்க சென்ற தவெக எம்எல்ஏவின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : July 23, 2026 at 4:38 PM IST
தேனி: ஜனநாயகன் படம் வெளியான நிலையில், திரையரங்கில் பேனர் வைப்பதில் தவெக எம்எல்ஏ தரப்புக்கும், மாவட்ட செயலாளர் தரப்புக்கும் ஏற்பட்ட மோதல் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இன்று தமிழகம் முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திரை அரங்குகளில் ரசிகர்கள் கோலாகலமாய் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் வெளியான திரையரங்குகள் முன்பாக பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நேற்று தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பாரத் திரையரங்கம் முன்பு இரவு விஜய் ரசிகர்கள் சார்பில் பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது.
அப்போது பிளக்ஸ் பேனர் வைப்பதில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேனி தெற்கு மாவட்ட கழகச் செயலாளர் லெஃப்ட் பாண்டி தரப்பினருக்கும் கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா தரப்பினருக்கும் இடையே பிரச்சனை நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
விஜய் ரசிகர்கள் 2 குழுக்களாக பிரிந்து வாக்குவாதம் செய்தனர். சிறிது நேரத்தில் வாக்குவாதம் முற்றி இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சமாதானம் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார்
அந்த சமயம் எம்எல்ஏ வந்த காரின் பின்பக்க கண்ணாடி அடித்து உடைக்கப்பட்டது.
உடனே தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் அங்கிருந்த ரசிகர்களை கலைந்து செல்லுமாறு வலியுறுத்தினர். ஆனால் ரசிகர்கள் போலீசாரிடம் வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால் திரை அரங்க வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சின்னமனூர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஜனவரி 2026ல் வெளியாக வேண்டிய நிலையில் பல சர்ச்சைகளையும், சட்டப்போராட்டங்களையும் சந்தித்து தாமதமாக வெளியாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் படத்தை காண தவெக அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், திரைப் பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் காலை முதலே திரையரங்குகளில் குவிந்து வருகின்றனர்.
ஒரு பக்கம் முதலமைச்சர் விஜயின் கடைசி படம் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வரும் நிலையில், தேனி சின்னமனூரில் பேனர் வைக்க ரசிகர்கள் இரு குழுக்களாக பிரிந்து மோதியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் ஆளுங்கட்சியாக உள்ள தவெக எம்எல்ஏவின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.