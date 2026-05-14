'கள்ளச் சந்தையில் மது விற்கப்பட்டால்...' - தவெக எம்எல்ஏ எச்சரிக்கை
சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியில் இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட எனது சொந்த செலவிற்கு தொட மாட்டேன் என்று தவெக எம்எல்ஏ விக்னேஷ் உறுதியளித்தார்.
Published : May 14, 2026 at 4:27 PM IST
கோவை: கள்ளச் சந்தையில் மது விற்பனை நடந்தால் பொதுமக்களை திரட்டி காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிடுவேன் என கோவை கிணத்துக்கடவு தவெக சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்ட மன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.
குறிப்பாக அதிமுகவின் கோட்டை என கருதப்பட்ட கொங்கு மண்டலத்தில் ஏராளமான இடங்களை தவெக கைப்பற்றியது. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணியின் கோட்டை என கருதப்பட்ட கோவையில் 6 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது.
இதில், கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் முதல் முறையாக தேர்தல் களத்தில் குதித்த தவெக வேட்பாளர் விக்னேஷ் அபார வெற்றி பெற்று, அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கோவை சுந்தராபுரம் பகுதியில் உள்ள சட்டமன்ற அலுவலகத்திற்கு வந்த அவருக்கு தவெகவினரும், பொதுமக்களும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
பின்னர் சட்டமன்ற அலுவலக வளாகத்தில் பொதுமக்களிடம் பேசிய விக்னேஷ், "தற்போது குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் உடனடியாக குடிநீர் வடிகால் அதிகாரிகள் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகளை சந்தித்து பேசியுள்ளேன்" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் முன்மாதிரி தொகுதியாக எனது தொகுதியை மாற்றுவேன். சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியில் இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட எனது சொந்த செலவிற்கு தொட மாட்டேன் என உறுதியளிக்கிறேன்" என்றார்.
கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் தனிச் சிறப்புகள் இருப்பதை போன்று கிணத்துக்கடவு தொகுதியையும் அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட தொகுதியாக மாற்றுவேன்" என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மது மற்றும் போதைப்பொருட்கள் பயன்பாட்டை எனது தொகுதியில் முழுமையாக ஒழிப்பதே என்னுடைய லட்சியமாக உள்ளது. கிணத்துகடவு தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரங்களை கடந்து கள்ளச் சந்தையில் மது விற்பனை நடந்தால் பொதுமக்களை திரட்டி காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராடுவோம்" என்றார்.
தனது தொகுதியில் நீண்ட காலமாக இருக்கும் வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு பிரச்சனைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார்.