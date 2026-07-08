தவெக அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பங்கேற்ற விழாவை புறக்கணித்த சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசில் நாங்கள் எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்கிறோம். சிலர் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகத் தவிர்க்கிறார்கள் என்று அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பதிலளித்தார்.
Published : July 8, 2026 at 7:48 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மயிலாப்பூரில் கட்டப்பட்ட நவீன பெண்கள் உடற்பயிற்சி கூடத்தை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் இன்று திறந்து வைத்தார். மாநகராட்சி மேயர் மேம்பாட்டு நிதியில் கட்டப்பட்ட இந்த கூடத்தின் திறப்பு விழாவை சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா புறக்கணித்தார்.
சென்னை மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட நவீன பெண்கள் உடற்பயிற்சி கூடத்தை உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் இன்று திறந்து வைத்தார்.
சென்னை மாநகராட்சி மேயர் மேம்பாட்டு நிதி மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் இந்த நவீன உடற்பயிற்சி நிலையம் பிரத்யேகமாகப் பெண்களுக்காகக் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழாவிற்கு அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் வருகை தந்து நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்த நிலையில், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளவில்லை. மேயர் மேம்பாட்டு நிதியில் கட்டப்பட்ட இந்த உடற்பயிற்சி கூடத்தின் திறப்பு விழாவை மேயர் பிரியா புறக்கணித்தார் என்பது மாநகர அரசியல் வட்டாகத்தில் பேசுபொருளானது.
விழாவிற்கு பின்னர் அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "எனது தொகுதியில் உள்ள இந்தப் பகுதியில் மக்களுக்குப் பயனுள்ள வகையில் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அதன் அடிப்படையில், காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ தங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்யத் தனியாக இடம் வேண்டும் என்று இப்பகுதி பெண்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். அவர்களின் உடல் உறுதியை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த நவீன உடற்பயிற்சி கூடம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
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இதேபோல் மாநகராட்சி முழுவதும் மக்களின் கருத்தைக் கேட்டு, பெண்களுக்கான பிரத்யேக உடற்பயிற்சி கூடங்களை நாங்கள் திறந்து வைக்க உள்ளோம். பெண்கள் இந்த உடற்பயிற்சி மையத்தைப் பெருமளவில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள் மூலம் சமூகத்தில் போதை கலாச்சாரத்தை ஒழிப்போம். போதையில்லா வாழ்க்கையை உருவாக்க இது ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கும்." என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர், "பொதுமக்கள் நீண்டநாட்களாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் புதிய குடும்ப அட்டைகள் வழங்கும் திட்டம் இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களில் தொடங்கி வைக்கப்படும்." என்றார்.
உடற்பயிற்சி கூடம் திறப்பு விழாவை மேயர் பிரியா புறக்கணித்தது குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர்," தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசில் நாங்கள் எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்கிறோம். சிலர் சில தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகத் தவிர்க்கிறார்கள்" என்று சுருக்கமாகப் பதிலளித்தார்.
அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தில் பணம் வாங்கிவிட்டார்கள் என்று கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு குறித்துக் கேட்டபோது, "இவை அனைத்தும் முற்றிலும் புனையப்பட்ட கதைகள்" என்று அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் மறுப்பு தெரிவித்தார்.