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ஏடிஎம் கார்ட் பவுடர் விவகாரம்: அமைச்சர் சரத்குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி திமுக ஆர்ப்பாட்டம் - குண்டுகட்டாக கைதுசெய்த போலீசார்

ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஒரு நாள் முன்பு அனுமதி கோரி கடிதம் அளித்திருப்பதால் அனுமதி தரமுடியாது என போலீசார் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட திமுகவினர்
போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட திமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 10:21 AM IST

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சென்னை: மர்ம பவுடரை ஏடிஎம் கார்டால் பொடித்த அமைச்சர் சரத்குமாரின் பழைய வீடியோ வைரல் ஆகி வரும் நிலையில், அவர் பதவி விலக வேண்டும் என திமுக வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது. அவர்களை அனுமதியின்றி போராட முயன்றதாக கூறி போலீசார் கைது குண்டுகட்டாக அழைத்துச் சென்றனர்.

தவெக அமைச்சரவையில் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சராக பதவி வகித்து வருகிறார் சரத்குமார். இவர் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியின்போது, ஏதோ ஒரு பவுடரை தனது செல்போனில் வைத்து ஏடிஎம் கார்டால் நொறுக்குவதும், அதை மறைத்து 500 ரூபாய் நோட்டை வைத்திருந்த காட்சிகளும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அமைச்சர் சரத்குமர் பயன்படுத்தியது போதைப்பொருள் தான் என எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வரும் நிலையில், அவருடைய இந்த செயலை கண்டித்தும், அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும், இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் திமுக மாணவர் அணி சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி, சென்னையில் எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் எதிரே இன்று காலை திமுக மாணவர் அணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி கோரியதற்கு, சென்னை காவல்துறை மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.

சென்னை பெருநகர காவல் சட்டம் 41-இன் படி ஆர்ப்பாட்ட அனுமதி குறித்து பரிசீலிக்க 5 முழு வேலை நாள் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஒருநாள் முன்பு அனுமதி கடிதம் கொடுக்கப்பட்டதால், காவல்துறை அனுமதி அளிக்க முடியாது என்று பதில் கடிதம் கொடுத்துள்ளது.

இதனிடையே, ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால், மேடை அமைப்பது, ஸ்பீக்கர் வைப்பது என அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றது. அப்போது அங்கு வந்த காவல்துறையினர் போராட்டம் நடத்த அனுமதியில்லை என்று கூறி ஏற்பாடுகளை நிறுத்துமாறு கூறினர்.

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அதற்கு, “நாங்கள் நேற்று மதியம் 1 மணிக்கே அனுமதி கேட்டு கடிதம் கொடுத்துவிட்டோம். எங்களுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து போலீசார் தரப்பில் எதுவும் சொல்லவில்லை. எனவே, போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம். நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம்" என்று கூறி அங்கிருந்தவர்கள் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இருதரப்பினருக்கும் இடையே தொடர்ந்து வாக்குவாதம் நடைபெற்ற நிலையில், அனுமதியின்றி போராட முயன்றதாகக் கூறி 20க்கும் மேற்பட்ட திமுகவினரை போலீசார் கைதுசெய்து குண்டுகட்டாக வாகனத்தில் ஏற்றி அழைத்துச் சென்றனர்.

போலீசார் ஏற்கனவே திட்டமிட்டு இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக கூறி, திமுகவினர் போலீசாருக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதைத் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட மேடை, ஸ்பீக்கர்கள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டன. மேலும், மேற்கொண்டு யாரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடாத வகையில் காவல்துறையினர் அப்பகுதி முழுவதும் தடுப்புகள் அமைத்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

MINISTER SARATHKUMAR DRUG USE ISSUE
DMK PROTEST
அமைச்சர் சரத்குமார்
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