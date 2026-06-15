விரைவில் ‘வெள்ளை அறிக்கை’ - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி
சோலார் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய விரும்புவோர் இடைத்தரகர்களை சந்திக்காமல் விண்ணப்பிக்க முடியாத நிலை இருந்தது. எனவே டெண்டர் மற்றும் மதிப்பீட்டு கொள்கைகளிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 15, 2026 at 12:29 PM IST
மதுரை: மின்சாரத் துறையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடந்த செயல்பாடுகள், டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஆய்வு செய்து விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருக்கிறார்.
மதுரையில் 40வது ஆண்டு சித்திரை திருவிழா பொருட்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் தொடக்க விழாவில் கலந்துகொண்ட எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார், பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, மின்சாரத் துறையில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து விரிவாக பேசினார்.
வெள்ளை அறிக்கை
அவர் பேசுகையில், “டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல் விவகாரம் உயர் நீதிமன்றம் வரை சென்ற நிலையில், தற்போது சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. 44 ஆயிரம் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் வாங்கியதில் எவ்வளவு ஊழல் நடந்தது? அரசுக்கு எவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டது? என்பது குறித்து விசாரணை நடக்கிறது. எனவே அந்தத் துறையைப் பற்றி செந்தில் பாலாஜி பேசவேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அவர் எந்த துறைக்குச் சென்றாலும் அந்த துறை மீண்டு வருவதற்கே சிரமமாக உள்ளது. போக்குவரத்துத் துறையில் வேலை வாங்கித்தருவதாகக் கூறி ஏமாற்றிய வழக்குகள் இன்னும் விசாரணையில் உள்ளன. டிரான்ஸ்பார்மர் வழக்கு சிபிஐயிலும், பிற வழக்குகள் குற்றப்பிரிவிலும் விசாரணையில் உள்ளன.
மின்சாரத்துறையின் தற்போதைய நிலை குறித்து விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் என்ன நடந்தது? அதற்கு முன் எவ்வளவு டிரான்ஸ்பார்மர்கள் வாங்கப்பட்டன? எத்தனை துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன? அரசுக்கு எந்தெந்த வகையில் இழப்புகள் ஏற்பட்டன? என்பது குறித்த அனைத்தையும் மக்களிடம் தெரிவிப்போம்” என்றார்.
சோலாரில் முதலீடு
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறையில் சிலர் ஆதிக்கம் செலுத்தியதாக குற்றம்சாட்டிய அவர், “சோலார் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய விரும்புவோர் இடைத்தரகர்களை சந்திக்காமல் விண்ணப்பிக்க முடியாத நிலை இருந்தது. ஒரு மெகாவாட்டுக்கு ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.30 லட்சம் வரை கமிஷன் கேட்கப்பட்டதாக முதலீட்டாளர்களே எங்களிடம் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையை மாற்றுவதற்காக அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் வெளிப்படையான முறையில் வழங்கும் புதிய நடைமுறையை கொண்டு வருகிறோம்.
உளுந்தூர்பேட்டை மற்றும் திருநெல்வேலியில் இருந்த மையங்களை மூட முடிவு செய்துள்ளோம். டெண்டர் மற்றும் மதிப்பீட்டு கொள்கைகளிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மின்சாரத் துறையின் தற்போதைய நிலையை மக்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிவிப்போம். முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி துறையை சீரமைக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன” என்றார்.
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தொடர்ந்து அரசியல் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ் மற்றும் மு.க ஸ்டாலின் இருவரும் சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்ற செய்தியால் தான் அதிமுகவிலிருந்து தொடர்ந்து பலர் விலகி வருகின்றனர்.
எங்கேயும் யாரையும் பிடித்து கட்சியில் சேர்க்கும் வேலை நடக்கவில்லை. அதிமுகவில் இதைப் பற்றி பேசுகிறார்கள் என்றால், அவர்கள் தங்களது பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தான் கேட்க வேண்டும். கட்சியிலிருந்து பலர் விலக காரணம், எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஸ்டாலினும் தங்களது குடும்பத்தையும், குடும்பச் சொத்துக்களையும் காப்பாற்ற எந்த முடிவையும் எடுக்கத் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம்தான்.
இனிமேல் மக்கள் பணி செய்யமுடியாத நிலை இருப்பதாக அவர்கள் கருதுவதால் தான் சிலர் கட்சியிலிருந்தும், எம்.எல்.ஏ பதவியிலிருந்தும் விலகுகிறார்கள். நமது முதலமைச்சரோ மக்களுக்காக 24 மணி நேரமும் பணியாற்றி வருகிறார். அவருக்கு எதிராக எந்த சதி நடந்தாலும், கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவருடன் இருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சி 40 ஆண்டுகள் எந்த தடையும் இன்றி தொடரும்” என்றார்.