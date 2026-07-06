விராலிமலை இடைத் தேர்தலில் 'மாமா' விஜயபாஸ்கருக்கு 'சீட்'? அமைச்சர் பர்வேஸ் கொடுத்த அப்டேட்
புதுக்கோட்டைக்கு வருகை தந்த சி. விஜயபாஸ்கர், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
Published : July 6, 2026 at 12:47 PM IST
புதுக்கோட்டை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கருக்கு விராலிமலை தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பளிக்கப்படுமா என்பதை, த.வெ.க தலைவர் விஜய் தான் முடிவு செய்வார் என அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், சி. விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலர் தங்களை இணைத்து கொண்டனர். கடந்த வியாழக்கிழமை (ஜூலை 2) நடந்த இந்த இணைவு நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு புதுக்கோட்டைக்கு வருகை தந்த சி. விஜயபாஸ்கர், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் பர்வேஸும், சி. விஜயபாஸ்கரும் கூட்டாக இணைந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தனர். த.வெ.க கட்சியில் இணைந்த போது, மேடையில் பேசிய விஜயபாஸ்கர், அமைச்சர் முகமது பர்வேஸை பார்த்து ‘மாப்ள வணக்கம்’ என அன்போடு வரவேற்றுப் பேசினார்.
அதே போல, புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் முகமது பர்வேஸும், “‘எனதருமை மாமா’ முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். இப்போது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நிர்வாகிகளையும் சந்திக்க தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார்” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், “விராலிமலைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் விஜயபாஸ்கர் போட்டியிடுவது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு செய்வார்” என்றும் அவர் கூறினார்.
இதனையடுத்து பேசிய சி. விஜயபாஸ்கர், “புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 90% அதிமுக நிர்வாகிகள் அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் உடன் நடந்த சந்திப்பிற்கு வருகை தந்தனர். எல்லோரையும் அவர் சந்தித்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். இன்றைய நிகழ்வு மனநிறைவோடு உள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் எங்களுடைய இந்தப் பயணம் வெற்றியோடு அமையும். இனி வரக் கூடிய எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும், சாமானிய மக்களின் அன்பைப் பெற்று இருக்கக் கூடிய மனங்களை வென்று இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் வெற்றிக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம்.
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நான் அதிமுகவில் இருக்கும் போது என்னை விமர்சனம் செய்யாதவர்கள் எல்லாம், என் மீது தற்போது விமர்சனத்தை வைக்கின்றனர். நாங்கள் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி உள்ளோம். அதனால் நானும் அவர்களை விமர்சிக்க விரும்பவில்லை. விமர்சனங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன்” என்று கூறினார்.
பின்னர், சி. விஜய்பாஸ்கரின் காரில் தமிழக வெற்றிக்கழக கொடியை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் பொருத்தி வாழ்த்துகள் தெரிவித்தார்.