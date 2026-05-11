எம்எல்ஏவாக பதவியேற்காத தவெக அமைச்சர் கீர்த்தனா; வெற்றி சான்றிதழை கொண்டு வரவில்லை

எம்எல்ஏவாக பதவியேற்காத தவெக அமைச்சர் கீர்த்தனா; வெற்றி சான்றிதழை கொண்டு வரவில்லை
எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம். சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே இதுதொடர்பான அறிவுறுத்தல் புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும்.
Published : May 11, 2026 at 11:31 AM IST
சென்னை: இன்றைய சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் புதிய எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்ற நிலையில், தவெகவை சேர்ந்த அமைச்சர் கீர்த்தனா பதவியேற்கவில்லை. வெற்றி சான்றிதழ் கொண்டு வராததால் அவரால் பதவியேற்க முடியவில்லை.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவான விஜய்யின் தவெக, பின்னர் பிற கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சியமைத்துள்ளது.
தொடர்ந்து, சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று (மே.10) நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியில் தவெக தலைவர் விஜய், முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
பின்னர், அக்கட்சியை சேர்ந்த என். ஆனந்த், சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், வெங்கட்ரமணன், கீர்த்தனா உள்ளிட்ட 9 எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர்.
இந்நிலையில், தவெக தலைமையில் 17வது தமிழக சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது. இதில், முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார்.
தொடர்ந்து, அனைத்து கட்சிகளையும் சேர்ந்த புதிய எம்எல்ஏக்கள் உறுதிமொழி ஏற்று பதவியேற்றனர்.
வெற்றி சான்றிதழ் கொண்டு வராத கீர்த்தனா
பின்னர், அமைச்சர்கள் வரிசையில் தவெகவை சேர்ந்த கீர்த்தனா கடைசியாக அழைக்கப்பட்டார். சட்டமன்ற செயலாளர் சீனிவாசன் அவரது பெயரை கூறி அழைத்தார்.
பெயரை அழைத்ததும், கீர்த்தனாவும் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பதற்காக சென்றார். அப்போது, சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சான்றிதழை சட்டமன்ற செயலாளர் சீனிவாசன் கேட்டார்.
அதற்கு கீர்த்தனா, தான் சான்றிதழ் கொண்டுவரவில்லை என்றார். இதையடுத்து, அவர் பதவியேற்க சட்டமன்றச் செயலாளர் அனுமதி மறுத்தார். இதனால் அவர் மீண்டும் தனது இருக்கைக்கு சென்றார். வெற்றி சான்றிதழை அவர் நாளை (மே 12) கொண்டு வந்து எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பார் எனத் தெரிகிறது.
எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம். சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முந்தைய நாளே இதுதொடர்பான அறிவுறுத்தல் புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும்.
இருந்தபோதிலும், தவெக அமைச்சர் கீர்த்தனா, வெற்றி சான்றிதழை கொண்டு வராதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
அமைச்சர் கீர்த்தனாவை தொடரும் சர்ச்சை
சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக சார்பில் நின்று வெற்றி பெற்றவர் கீர்த்தனா. 1996-இல் பிறந்த இவரது வயது 30. தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற இளம் வயது அமைச்சர் என்ற பெருமையை கீர்த்தனா பெற்றுள்ளார்.
அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பே அரசியல் ஆலோசகராக பணியாற்றிய அனுபவம் இவருக்கு உண்டு. பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் வியூகங்களை வகுத்துக் கொடுப்பதில் பின்னணியில் அவர் இருந்துள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, ஊடகங்கள் அவரை பேட்டி எடுத்தன. அப்போது கீர்த்தனா தமிழில் பேசாமல் இந்தியில் பேசினார். இந்த விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.