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‘மகளிர் உரிமை தொகை’ ரூ. 2,500 விரைவில் வழங்கப்படும் - அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி உறுதி

மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி ஒரே பெயரில் இரண்டு முதல் மூன்று முறை விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து உரிய ஆய்வு செய்து சரி செய்யப்படும் என அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார்.

இலவச கண் பரிசோதனை முகாமில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி
இலவச கண் பரிசோதனை முகாமில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 9:24 AM IST

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விருதுநகர்: ராஜபாளையத்தில் நடைபெற்ற இலவச கண் பரிசோதனை முகாமில் கலந்துகொண்ட அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, மகளிர் உரிமைத்தொகை 2,500 ரூபாய் நிச்சயம் வழங்கப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்திலுள்ள பாரதி நகரில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, சிறப்பு இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த முகாமினை சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து முகாமில் பேசிய அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, “தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி என்பது மக்களுக்கான ஆட்சி. த.வெ.க ஆட்சியில் ஒரு சதவீதம் கூட ஊழல் இருக்காது. மக்களுக்கான சேவை செய்வதற்கு அதிகாரிகள் யாரேனும் கையூட்டு கோரினால், உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். தவறு செய்தது உறுதி செய்யப்பட்டால் விசாரணையின்றி அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று பகீர் கிளப்பினார்.

ரூ. 2,500 மகளிர் உரிமைத்தொகை

தொடர்ந்து மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்து பேசிய அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, “தற்போது வழக்கமாக 1,000 ரூபாய் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதே சமயம், த.வெ.க தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியது போல 2,500 ரூபாய் மகளிர் உரிமைத்தொகையை வழங்குவதற்கான வழிமுறைகள் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. பின்னர், மகளிர் உரிமைத்தொகையாக ரூ. 2,500 விரைவில் வழங்கப்படும்.

கடந்த ஆட்சியில் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு இதுவரை மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கவில்லை என ஏராளமான மனுக்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு கடந்த ஆட்சியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

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அதேபோல், இந்த உரிமைத்தொகை கோரி ஒரே பெயரில் இரண்டு முதல் மூன்று முறை விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக உரிய ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் இந்த பிரச்சினைகள் சரி செய்யப்படும்.

எல்லா மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. எனவே, கொஞ்சம் பொறுமை காக்க வேண்டும்” என கேட்டுக்கொண்டார்.

முன்னதாக, இலவச கண் பரிசோதனை முகாமில் நூற்றுக்கணக்கான த.வெ.க கட்சி நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் அமைச்சரை பின்தொடர்ந்து வந்து முகாமில் கூட்டமாக கூடியதால் சிகிச்சை பெற வந்தவர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.

TAGGED:

TVK FREE EYE CHECKUP CAMPAIGN
மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்
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TVK MINISTER K JEGADESHWARI
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