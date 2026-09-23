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இடைத்தேர்தலில் தவெகவினரை வேட்பாளராக நிறுத்தியிருக்க வேண்டும் - கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்து

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து அதிகார மையங்களும் சென்னையிலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்று சிவகங்கை மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

கார்த்தி சிதம்பரம் செய்தியாளர் சந்திப்பு
கார்த்தி சிதம்பரம் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 8:01 PM IST

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சிவகங்கை: எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தவர்களை இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளர்களாக நிறுத்துவதற்கு பதிலாக தவெகவை சேர்ந்தவர்களை வேட்பாளர்களாக நிறுத்தியிருக்கலாம் என்று மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், தமிழ்நாடு அரசியல் மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்தார்.

திருச்சியில் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை நடத்தலாம்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை திருச்சியில் நடத்தலாம். அமைச்சரவை ஆலோசனைக் கூட்டங்களை தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடத்த வேண்டும். மேலும், அமைச்சகங்களின் தலைமையகங்களையும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைப்பது குறித்து பரிசீலிக்கலாம்.

தொடர்ந்து, ஜெம் வீரமணி தொடர்பான பாலியல் வழக்கில் யார் ஈடுபட்டிருந்தாலும், அவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததற்கு கடந்த ஆட்சியாளர்கள்தான் காரணம் எனக் கூறுவதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லை. எனவே, அவர்களை குற்றம்சாட்டுவது பொருத்தமாக இருக்காது.

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் கட்டப்பஞ்சாயத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் யார், யார் யாருக்கு பணம் சென்றுள்ளது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த விவகாரம் காவல்துறை மட்டத்தில் நடைபெற்றதாகவே தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அரசியல் தலைமைக்கு இது குறித்து தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

இடைத்தேர்தல் – தவெகவுக்கு சாதகமான அரசியல் சூழல்

தமிழ்நாடு இடைத்தேர்தல்களில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. தற்போதைய அரசியல் சூழல் அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது. ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பின்னர் ராஜினாமா செய்தவர்கள் மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

அதற்கு பதிலாக வேறு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினருக்கு வாய்ப்பு வழங்கியிருக்கலாம். ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும்பான்மையான இடங்கள் இருப்பதால், அவர்களின் ஆட்சிக்கு தற்போது பாதுகாப்பற்ற நிலை இல்லை. மேலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தவெகவிற்கு ஆதரவளித்தாலும், ஆட்சியில் பங்கு பெறவில்லை. அவர்கள் தனித்து முடிவெடுப்பதற்கு உரிமை உள்ளது. அவர்கள் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக போட்டியிடுகின்றார்களா என்பது குறித்து எனக்கு தெரியவில்லை.

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மின்சாரம் தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்

தமிழ்நாட்டில் நிலவும் மின்சார பற்றாக்குறைக்கு தற்போதைய தவெக அரசு காரணம் அல்ல. தமிழ்நாட்டை 50 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்தவர்கள்தான் இதற்கு பதில் கூற வேண்டும். அதிகாரிகள் எழுதிக் கொடுப்பதை அமைச்சர்கள் படிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு போதிய அனுபவம் இல்லை. எனவே, மின் தடையை நியாயப்படுத்தி அமைச்சர்கள் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

தவெக அரசு நிதிநிலை தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டது போன்று, தமிழ்நாட்டின் மின்சார நிலை தொடர்பாகவும் விரிவான வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். மேலும், போராட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஆதரவாக வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வந்து, போராட்டங்களுக்கு ஜாதி சாயம் பூச முயற்சிப்பவர்கள் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

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