பள்ளிகளில் தவெகவினர் ரீல்ஸ் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்: முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வேண்டுகோள்
மாற்றம் என்பது வளர்ச்சியை நோக்கி இருக்க வேண்டுமே தவிர சமூகத்தை பின்னோக்கி இழுப்பதாக இருக்கக்கூடாது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 22, 2026 at 4:19 PM IST
சென்னை: பள்ளிகளில் தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் ரீல்ஸ் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பள்ளிகளுக்கு சென்று வகுப்பறைக்குள் ரீல்ஸ் எடுப்பதையும், கட்சிப்பெயரையும், முதலமைச்சர் பெயரையும் சொல்லி முழக்கமிடச் செய்வதையும் அறவே தவிர்க்க வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'நம்முடைய தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திராவிட மாடல் அரசின் மூலம் அன்றைய முதலமைச்சர் - எங்களுடைய கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் வழிகாட்டுதலின்படி, சுமார் 80 முன்னோடித் திட்டங்களை செயல்படுத்தினோம்.
அவற்றில் ஏ.ஐ தொழில்நுட்பம் சார்ந்த திறன்களை மாணவர்களிடையே வளர்க்க TN SPARK திட்டம், உலகின் முன்னணி உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேரும் நம்முடைய அரசுப்பள்ளி மாணவச் செல்வங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மாவட்டம் தோறும் மாதிரிப் பள்ளிகள் திட்டம், அதேபோல ஒன்றிய அளவில் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சிகள் வழங்க வெற்றிப்பள்ளிகள் திட்டம் ஆகிவையும் முக்கியமானவை. இந்த மூன்று திட்டங்களும் மாணவச் செல்வங்களின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய அடித்தளத்தை அமைத்து வருகின்றன.
#SKOCH2026#DravidianModel pic.twitter.com/BUITDBjuv6— Dr. Anbil Mahesh (@Anbil_Mahesh) June 21, 2026
அத்தகைய தாக்கங்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியுள்ள இந்தியாவின் முன்னணி Think Tank அமைப்பான SKOCH அறக்கட்டளை கோல்டு, சிலவர் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் மூன்று திட்டங்களுக்கும் SKOCH 2026 என்ற விருதினை வழங்கி இருக்கிறது. அதற்காக உழைத்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான Blue Print என்று சொல்லத்தக்க அளவில் திராவிட மாடல் அரசின் மூலம் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றிக் கொடுத்திருக்கிறார் எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள். குறிப்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் அவற்றையெல்லாம் முறையாக பின்பற்றி - செயல்படுத்தினாலே தமிழ்நாட்டின் மாணவச் செல்வங்களின் எதிர்காலத்தை மிகச்சிறப்பான முறையில் வளர்த்தெடுக்க முடியும்.
அதற்கு மாறாக, பள்ளிகளுக்குள் தங்கள் கட்சி நிர்வாகிகளை அனுப்பி, வகுப்பறைக்குள் ரீல்ஸ் எடுப்பதையும், கட்சிப்பெயரையும், முதலமைச்சர் பெயரையும் சொல்லி முழக்கமிடச் செய்வதையும் அறவே தவிர்க்க வேண்டும். அது ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கு தர்மசங்கடத்தையும், மாணவர்களிடையே கவனச் சிதறலையும் தான் உருவாக்குகிறதே தவிர, அவர்களின் அடுத்தகட்ட முன்னேற்றத்திற்கு எந்த வகையிலும் பயனளிக்கப் போவதில்லை. மாற்றம் என்பது வளர்ச்சியை நோக்கி இருக்க வேண்டுமே தவிர சமூகத்தை பின்னோக்கி இழுப்பதாக இருக்கக்கூடாது' என்று அந்த பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.