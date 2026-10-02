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பாஜக எதிர்ப்பை தவெகவினர் சிதைத்து விட்டனர் - செல்வப்பெருந்தகை

நாடாளுமன்றமாக இருந்தாலும், சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் பிஜேபியை எதிர்ப்பதில் திமுகவும், அதன் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் உறுதியாக உள்ளதாக செல்வப்பெருந்தகை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

காந்தி படத்திற்கு செல்வப்பெருந்தகை மரியாதை
காந்தி படத்திற்கு செல்வப்பெருந்தகை மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 5:27 PM IST

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சென்னை: பாஜக எதிர்ப்பை தவெகவினர் சிதைத்து விட்டதாக தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை விமர்சித்துள்ளார்.

மகாத்மா காந்தியின் 157-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை அடையாறு காந்தி மண்டபத்தில் உள்ள அவரது உருவ சிலைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் .

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, "நாடாளுமன்றமாக இருந்தாலும், சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் பிஜேபியை எதிர்ப்பதில் திமுகவும், அதன் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் உறுதியாக உள்ளனர். இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு நீடிக்காது என்ற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது. நான் முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய ஜோசியக்காரன் அல்ல" என்றார்.

காந்தி படத்திற்கு செல்வப்பெருந்தகை மரியாதை
காந்தி படத்திற்கு செல்வப்பெருந்தகை மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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தவெக இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்ற மேடையில் முதலமைச்சர் பங்கேற்காதது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதனால் தான் எங்களைப் போன்றவர்கள் அமைதியாக இருக்கிறோம். சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு பாஜக எதிர்ப்பை தவெகவினர் சிதைத்து விட்டனர்" என ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

பாஜக
செல்வப் பெருந்தகை
OPPOSITION
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