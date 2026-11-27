தவெக உறுப்பினரின் கார் அடித்து உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் - தப்பி ஓடிய விசாரணை கைதி மீண்டும் கைது
மீண்டும் கைது செய்யப்பட்ட முகமது தவ்பிக்கிடம் தென்பாகம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 27, 2026 at 4:47 PM IST
தூத்துக்குடி: தவெக உறுப்பினரின் கார் அடித்து உடைக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை கைதியாக இருந்த முகமது தவ்பிக் என்பவர் தப்பி ஓடிய நிலையில், தற்போது மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடியில் கடந்த நவம்பர் 25-ஆம் தேதி இரவு பனிமய மாதா பேராலயம் அருகே உள்ள குருசடி சந்து பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ராகுல் என்பவரின் காரை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அடித்து நொறுக்கி சேதப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், காரில் இருந்த தவெக கட்சி கொடியையும் கீழே வீசியதாகக் கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக தவெக உறுப்பினர் ராகுல், தென்பாகம் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். ராகுல் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த தென்பாகம் காவல்துறையினர் இது தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தூத்துக்குடி மாநகர் மினா கானா தெரு பகுதியை சேர்ந்த முகமது தவ்பிக் (வயது 20) என்பவரை நேற்று தென்பாகம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து நேற்று இரவு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 27) அதிகாலை காவல்துறையினரின் பாதுகாப்பையும் மீறி, மருத்துவமனையில் இருந்த முகமது தவ்பிக் தப்பி ஓடியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தப்பி ஓடிய முகமது தவ்பிக்கை தென்பாகம் காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
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இந்நிலையில், விசாரணை கைதி முகமது தவ்பிக்கை போலீசார் இன்று கைது செய்தனர். முன்னதாக, காவல்துறையினரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த விசாரணை கைதி, மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பி ஓடிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.