கும்பாபிஷேகம் நடத்துவதில் தகராறு: பெண் மீது தவெக நிர்வாகி கொலைவெறி தாக்குதல்
தவெக நிர்வாகிகளை உடனடியாக கைது செய்யாவிட்டால், போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 4, 2026 at 8:15 PM IST
அரியலூர்: கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடத்துவதில் ஏற்பட்ட தகராறில் பெண் மீது தவெக நிர்வாகிகள் கொலை வெறித்தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே கோட்டியால் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீமகா மாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. அதற்கு பரம்பரை தர்மகர்த்தாவாக தமிழரசன் என்பவர் இருந்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது தொடர்பாக தமிழரசன் குடும்பத்தினருக்கும், அதே ஊரை சேர்ந்த அறிவழகன் மகன் ரவிக்குமார் குடும்பத்தினருக்கும் பிரச்சனை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. ரவிக்குமார் என்பவர் தற்போது தவெகவில் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது தொடர்பாக தவெக நிர்வாகி ரவிக்குமார் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நேற்று (ஜூலை 3) கோயிலுக்கு வந்ததாக தெரிகிறது.
அப்போது தர்மகர்த்தா தமிழரசனின் மகள் வேம்பரசி, கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து வருவதாகவும், தாங்கள் வேண்டுமென்றால் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் போலீசாரிடம் அனுமதி கடிதம் பெற்று வாருங்கள் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அதனால் ஆத்திரமடைந்த தவெக நிர்வாகிகளான ரவிக்குமார் மற்றும் கணேஷ் பிரபு இருவரும் வேம்பரசியை பொது இடத்தில் வைத்து கண்மூடித்தனமாக தாக்கியுள்ளனர். கொலைவெறித் தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்து, மயங்கி விழுந்த வேம்பரசியை மீட்ட அப்பகுதியினர், உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
தற்போது அவர் அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், இளம்பெண்ணை தவெக நிர்வாகிகள் தாக்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.
பொது இடத்தில் பெண் மீது கொலைவெறி தாக்குதலில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகிகளை போலீசார் இதுவரை கைது செய்யாமல் இருப்பது ஏன்? ஆளுங்கட்சி என்பதால் அவர்களை கைது செய்யவில்லையா? என அப்பகுதி மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சகோதரர் கார்த்திக் கூறுகையில், “கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது தொடர்பாக, இரு தரப்பினர்களுக்கு இடையே ஆர்டிஓ மூலம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த நிலையில் தட்டிக் கேட்ட எனது சகோதரி வேம்பரசியை தவெக நிர்வாகிகள் ரவிக்குமார் மற்றும் கணேஷ் பிரபு ஆகியோர் பொது இடம் என்றும் பாராமல், கண்மூடித்தனமாக தாக்கியுள்ளனர்.
தற்போது, எனது சகோதரி அரியலூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சுயநினைவின்றி சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். முதலமைச்சர் விஜய் இதற்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்? குற்றச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகிகளை உடனடியாக கைது செய்யாவிட்டால் அடுத்தகட்டமாக கிராம மக்கள் ஒத்துழைப்போடு போராட்டம் நடத்துவோம்" என தெரிவித்தார்.