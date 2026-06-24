மாநகராட்சி கூட்ட அரங்கில் வைக்க முதல்வர் படத்துடன் வந்த தவெகவினர்; அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் ஏமாற்றம்
முதல்வர் விஜய் படத்தை மாட்டினால், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் படத்தை மாட்டுவேன் என கூறி ஸ்டாலின் படத்துடன், ஆணி சுத்தியலை எடுத்துக்கொண்டு திமுக கவுன்சிலர் கூட்டத்திற்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : June 24, 2026 at 10:58 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாநகராட்சி கூட்ட அரங்கில் முதல்வர் விஜய் படத்தை வைக்க வந்த தவெகவினருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
தஞ்சாவூர் மாநகராட்சியின் சாதாரண மாமன்ற கூட்டம் புதிதாக மேயர் பொறுப்பேற்றுள்ள துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி (பொறுப்பு) தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக திமுக எம்பி முரசொலி, தஞ்சை தொகுதி தமிழக வெற்றி கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் சரவணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சி கவுன்சிலர்கள் தங்களது வார்டு குறைகளை மாமன்ற கூட்டத்தில் தெரிவித்தனர். முன்னதாக தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் படத்துடன் தமிழக வெற்றிக்கழக நிர்வாகிகள் கூட்ட அரங்கிற்கு வந்தனர். அதைப்போல் திமுக கவுன்சிலர்களும் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் படத்துடன் கூட்ட அரங்கிற்கு வந்தனர்.
இதனிடையே தஞ்சை மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் யாருடைய புகைப்படமும் இதுவரை வைத்ததில்லை. அதே நடைமுறை தொடர வேண்டும் என்று கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தினர். இதனால் முதல்வர் படத்தை மாட்ட வந்த தவெக எம்எல்ஏ மற்றும் நிர்வாகிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
திமுக கவுன்சிலர் நீலகண்டன் தற்போதைய முதல்வர் விஜய் படத்தை கூட்ட அரங்கில் மாட்டினால், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் படத்தை மாட்டுவேன் என கூறி ஸ்டாலின் படத்துடன், ஆணி சுத்தியலை எடுத்துக்கொண்டு கூட்டத்திற்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதனிடையே கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கு இருக்கை போடுவது தொடர்பாக சர்ச்சை ஏற்பட்டது. சிறப்பு அழைப்பாளர்களை மேடையில் உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவித்து இருக்கை போடப்பட்டது. இதற்கு திமுக கவுன்சிலர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததால், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இருக்கை கீழே கொண்டுவரப்பட்டு கவுன்சிலர்களின் இருக்கை முன்பு போடப்பட்டது.
பின்னர் அதில் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் எம்பி முரசொலி, எம்எல்ஏ சரவணன், மாநகராட்சி ஆணையர் தீபனா விஸ்வேஸ்வரி ஆகியோர் உட்கார்ந்து கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். சிறப்பு அழைப்பாளராக வருகை தந்த எம்.பி மற்றும் எம்எல்ஏ மத்திய, மாநில அரசிடம் இருந்து நிதியைப் பெற்று தஞ்சாவூருக்கு வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்துவோம் என்று பேசினார்கள். இதனால் மாநகராட்சி கூட்டம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.