நெசவாளர்களிடம் அடாவடியில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகி - நெல்லை மக்கள் அதிருப்தி

நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் செயல்பட்ட தவெக நிர்வாகி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Published : May 19, 2026 at 5:42 PM IST

திருநெல்வேலி: வீரவநல்லூரில் நெசவாளர்கள் உலர வைத்திருந்த நூல் மீது காரை ஏற்றி, அடாவடியில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகியின் வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் வீரவநல்லூர் கிராமத்தில் உள்ள வீரசக்தி விநாயகர் கோயில் தெருவில் 100-க்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி மூலம் சேலை நெய்வது இப்பகுதி மக்களின் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. குறிப்பாக, இங்கு தயாரிக்கப்படும் "செரிபுட்டா" சேலைக்கு சமீபத்தில் மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது.

நெசவாளர்கள் தினமும் நூல்களில் ஏற்படும் சிக்கலை சரி செய்வதற்காகவும், உலர வைப்பதற்காகவும் சாலையில் நடுவே நீளமாக கட்டி வைப்பது வழக்கம். ஒருவேளை வாகனங்கள் வந்தால், அந்த நூலை உயர தூக்கிக் கட்டி வழி விடுவார்கள்.

இந்த நிலையில் அதே பகுதியில் வசிக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஒன்றிய செயலாளர் சிவா என்பவர், இன்று (மே 19) அந்த வழியாக காரில் சென்றுள்ளார். அப்போது சாலையின் குறுக்கே நூல்கள் கட்டப்பட்டிருந்ததை கண்ட தவெக நிர்வாகி, நெசவாளர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார்.

அப்போது நெசவாளர்கள் வழி ஏற்படுத்தித் தருவதாக கூறியும் அதனை கேட்காமல் உலர வைத்திருந்த நூல் மீது காரை ஏற்றியபடி நிறுத்தியுள்ளார். காரை எடுக்குமாறு நெசவாளர்கள் கெஞ்சிய பிறகும் காரை எடுக்காமல் தவெக நிர்வாகி அடாவடி செய்துள்ளார். அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த நெசவாளர்கள், வீரவநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் தவெக நிர்வாகி சிவா மீது புகார் அளித்தனர்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் இரு தரப்பினரையும் நேரில் அழைத்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அனுப்பி வைத்தனர். இதற்கிடையே, தவெக நிர்வாகி நெசவாளர்களின் நூல் மீது காரை ஏற்றிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குறிப்பாக, ஆளுங்கட்சி என்ற திமிரில் இது போன்று நடந்து கொண்டாரா? என நெட்டிசன்கள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர். தவெக ஆட்சிக்கு வந்துள்ள சூழலில், இதுபோன்ற அடாவடி செயல் மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

மேலும், நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் செயல்பட்டவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

