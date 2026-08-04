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உப்பை தின்றவன் தண்ணீர் குடித்தே ஆக வேண்டும் - லயோலா மணி பேட்டி

சட்டத்தின் படி தமிழ்நாடு அரசு முறையான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று லயோலா மணி தெரிவித்துள்ளார்.

லயோலா மணி செய்தியாளர் சந்திப்பு
லயோலா மணி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 7:42 PM IST

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திருவள்ளூர்: உப்பை தின்றவன் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்; உதயநிதி தப்பு செய்துள்ளார் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவர் லயோலா மணி தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூரை அடுத்த லட்சுமிபுரம் பகுதியில் உள்ள தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக கிடங்கில் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவர் லயோலா மணி இன்று (ஆகஸ்ட் 4) ஆய்வு மேற்கொண்டார். ஆய்வின்போது, பாட புத்தகங்கள் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை எனவும், மழை பெய்து புத்தகங்கள் நனைவதை சரி செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய தலைவர்கள். புத்தகங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் சுத்தமாகவும், சரியானதாகவும் இருக்க வேண்டும். அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பாடநூல் கிடங்குகளை பார்வையிட்டு குறைகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எங்களின் முதல் பணி. அந்த அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு துறை சார்ந்த அமைச்சரோடு கலந்தாலோசித்து அறிவிக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த லயோலா மணி, “பொது மேடையில் பேசும்போது நாகரிகமாக பேச வேண்டும் என்பது தான் அரசியலில் எல்லோரும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடமாகும்.

ஒரு கோடியே 20 லட்சம் பேர் வாக்களித்து தேர்வு செய்த முதலமைச்சர் விஜய்யை ஒரு பெண்ணோடு தொடர்புபடுத்தி கொச்சையாக உதயநிதி பேசியுள்ளார். எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு தார்மீக பொறுப்பும், கடமையும் உள்ளது. சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என்ற அடிப்படையில் சட்டத்தின்படி தமிழ்நாடு அரசு முறையாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

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உப்பை தின்றவன் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். உதயநிதி ஸ்டாலின் தவறு செய்துள்ளார் அதற்கான நடவடிக்கையை காவல் துறையினர் முன்னெடுத்துள்ளனர். தவறு யார் செய்தாலும் எவ்வளவு பெரிய அதிகார உச்சத்தில் இருந்தாலும் சட்டம் சரியான நேரத்தில் தன் கடமையை செய்யும் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று.

பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்கள் நாகரிக உணர்வோடு பேச வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசை விமர்சிக்க வேண்டாம். ஆட்சியின் மீது குறையிருந்தால் விமர்சனம் செய்யலாம். பெரியார், அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர். வழியில் தற்போது தமிழ்நாடு அரசு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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