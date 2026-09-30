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மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக பணப்பட்டுவாடா - தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக புகார்

மதுராந்தகம் தொகுதியிலும் பல்வேறு இடங்களில் பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டு, தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படலாம் என்ற சந்தேகம் இருப்பதாக தவெக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக புகார்
தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக புகார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 6:37 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக பணப்பட்டுவாடாவில் ஈடுபடுவதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக வழக்கறிஞர் அணி புகார் தெரிவித்துள்ளது.

மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுகவினர் பணப்பட்டுவாடாவில் ஈடுபடுவதாகவும், வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கட்சியினர் தொகுதியில் குவிக்கப்பட்டு வாக்காளர்களை மிரட்டுவதாகவும் குற்றம்சாட்டி, தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கிடம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் அணி சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் பிறகு தலைமைச் செயலகத்தில் தவெக வழக்கறிஞர் அணியை சேர்ந்த வேல்முருகன் மற்றும் சங்கர் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது அவர்கள், "மதுராந்தகம் தொகுதியில் வரும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடாவைத் தடுக்க கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுகவினர் மிகப்பெரிய அளவில் பணப்பட்டுவாடா செய்து கொண்டுள்ளனர். பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து தொண்டர்கள் என்ற பெயரில் வந்த கட்சியினர் சதித்திட்டங்களை செய்து வருகிறார்கள். மேலும், கிராமப்புறங்களில் உள்ள வீடுகளுக்குச் சென்று பணப்பட்டுவாடா செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

தொகுதியில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் போதுமான அளவில் இல்லை, மதுராந்தகம் தொகுதியின் பெரும்பாலான பகுதிகள் கிராமப்புறங்களாக இருப்பதால், கிராமங்களிலும் கண்காணிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும்.

திமுக தேர்தல் பிரசாரத்தில் குழந்தைகளை திட்டமிட்டு ஈடுபடுத்துகிறார்கள். இதுதொடர்பான வீடியோ ஆதாரத்தையும் தேர்தல் அதிகாரியிடம் அளித்துள்ளோம்.

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக திமுக நிர்வாகி ஒருவரிடம் இருந்து ரூ.48 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவத்தையும் புகாரில் தெரிவித்துள்ளோம். இதே போல், மதுராந்தகம் தொகுதியிலும் பல்வேறு இடங்களில் பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டு, தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படலாம் என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது.

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வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து அழைத்து வந்து பலர் தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக மட்டும் பயன்படுத்தாமல், பணப்பட்டுவாடா செய்வதற்கும், தங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்காத வாக்காளர்களை மிரட்டுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள். இதனால், மதுராந்தகம் தொகுதியில் பறக்கும் படை உள்ளிட்ட கண்காணிப்பு குழுக்களின் செயல்பாடுகளை அதிகரிக்க வேண்டும்" எனவும் தெரிவித்தனர்.

தேர்தல் ஆணையம் முறையாக செயல்படவில்லை என்று கூறுகிறீர்களா? என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர்கள், "அது போன்று குற்றம்சாட்டவில்லை, சில குறைபாடுகள் இருப்பதை தேர்தல் ஆணையத்தின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளோம். தாங்கள் அளித்த புகார் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி உறுதியளித்துள்ளார்" எனவும் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

TVK
ELECTION COMMISSION
மதுராந்தகம்
தவெக புகார்
MADURANTHAKAM

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