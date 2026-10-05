மதுராந்தகம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் - தவெக பரபரப்பு புகார்
பரந்தாமன் வெளிப்படையாக தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளதாக தவெக வழக்கறிஞர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: 48 மணி நேர தேர்தல் அமைதிக் காலத்தை மீறிய புகாரில், மதுராந்தகம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என தவெக வழக்கறிஞர் சூர்ய பிரகாசம் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தவெக வழக்கறிஞர் சூர்ய பிரகாசம், மதுராந்தகம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் மீது தேர்தல் விதிகளை மீறியதாக தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளை சந்தித்து புகார் மனு அளித்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தேர்தல் நாளுக்கு 48 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக எந்தவிதமான நேரடி அல்லது மறைமுக பிரசாரத்திலும் ஈடுபடக் கூடாது என்பது தேர்தல் சட்டவிதியாக உள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் இந்தக் காலகட்டத்தில் பிரசாரத்துக்கு தடை விதித்துள்ளது.
ஆனால், திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறும் வகையில் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தியுள்ளார். அந்தச் செய்தியாளர் சந்திப்பில் தமிழக அரசு மற்றும் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா குறித்து ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலம் தமிழக அரசு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பது போன்ற மாயத் தோற்றத்தை வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்த முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளார்.
தேர்தலுக்கு 48 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக நடைமுறையில் இருக்கும் 'சைலண்ட் பீரியட்' என்பது வாக்காளர்கள் வேட்பாளர்களின் தகுதி, தரம் மற்றும் பொதுவாழ்வில் அவர்களுடைய நம்பகத்தன்மை குறித்து நிதானமாக சிந்தித்து, நல்ல முடிவை எடுப்பதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த விதிமுறையை திமுகவும், அதன் வேட்பாளர் பரந்தாமனும் அப்பட்டமாக மீறியுள்ளனர். இதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேடவும், மதுராந்தகம் தொகுதி மக்களின் மனநிலையை குழப்பவும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் வரை பரந்தாமனை அந்தத் தொகுதிக்குள் அனுமதிக்கக் கூடாது" என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
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மேலும், தேடப்படும் குற்றவாளியுடன் தமிழக முதல்வர் பிரச்சாரம் செய்ததாக ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறிய கருத்துக்கு பதிலளித்த அவர், "ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்த கருத்துகள் குறித்து தனக்கு முழுமையாக தெரியாது. பரந்தாமன் அளித்த பேட்டியை மட்டுமே தற்போது பார்த்தேன். பரந்தாமன் வெளிப்படையாக தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன. எனவே அவரை தகுதி நீக்கம் செய்வதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.