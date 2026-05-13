ஆட்சியை தக்க வைத்தார் முதலமைச்சர் விஜய்: 144 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆதரவுடன் வெற்றி
தவெக விஜய் ஆட்சி மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று நடைபெற்றது.
Published : May 13, 2026 at 11:44 AM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பெரும்பான்மையை பெற்று முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு ஆட்சியை தக்க வைத்தது.
பெரும்பான்மையை பெற 117 எம்.எல்.ஏ-களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில், தவெக அரசுக்கு 144 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.