தவெக தலைவர் விஜய்யின் நாளைய சைதாப்பேட்டை தேர்தல் பிரச்சாரமும் ரத்து
சைதாப்பேட்டை போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதி என்பதால் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே விஜய்யின் பிரச்சாரத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி வழங்கியது. ஆனால், ஒரு மணி போதுமானதாக இல்லை எனக்கூறி பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : April 6, 2026 at 11:08 PM IST
சென்னை: சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நாளை நடைபெறுவதாக இருந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. காவல் துறை பிரச்சாரம் செய்ய ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதி வழங்கியதாகவும், ஒரு மணி நேரம் போதுமானதாக இல்லை என்று கூறி தவெக தரப்பு பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்துள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி, பிரச்சாரக் களம் அனல் பறக்கிறது. திமுக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் ஆகியோர் தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்த தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார்.
சென்னை பெரம்பூரில் கடந்த மாதம் 30-ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்த விஜய், தொடர்ந்து பெரம்பூர், கொளத்தூர், வில்லிவாக்கத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார். அன்றைய தினம், பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை நிறைவு செய்து விட்டு கொளத்தூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் கூடியதால் கடும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் கூடிருந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைபாடு ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கருதிய விஜய் பிரச்சாரத்தை சிறிது நேரத்தில் முடித்துக் கொண்டு, வில்லிவாக்கத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்ய செல்லாமல் வீடு திரும்பினார்.
கொளத்தூரில் தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு போதிய காவல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை என தவெக குற்றம்சாட்டியது.
இந்நிலையில், வில்லிவாக்கம், தியாகராய நகர், அண்ணா நகர், விருகம்பாக்கம் உள்ளிட்ட சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளின் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.
அவற்றில், வில்லிவாக்கம் மற்றும் தியாகராய நகர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பிரச்சாரம் செய்ய ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே காவல் துறை அனுமதி வழங்கியது. தவெக தரப்பு கேட்ட நேரத்தை வழங்காமல், குறைவான நேரத்தை வழங்கியதால் வில்லிவாக்கம், தியாகராய நகர் தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில்தான், சென்னை சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் விஜய் நாளை (ஏப்.7) பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கோரப்பட்டது. சைதாப்பேட்டை போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதி என்பதால் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள காவல்துறை அனுமதி வழங்கியது. ஆனால், ஒரு மணி போதுமானதாக இல்லை எனக் கூறி தவெக தலைவர் விஜய்யின் நாளைய தின பிரச்சாரமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.