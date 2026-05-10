இன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய், சட்டப் பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க மே 13ஆம் தேதி வரை ஆளுநர் அவகாசம் அளித்துள்ளார்.
Published : May 10, 2026 at 12:01 AM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை பதவியேற்கிறார்.
சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று காலை 10.00 மணிக்கு பதவியேற்பு விழா நடைபெறுகிறது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. விழா நிகழ்விடத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. திமுக 59 இடங்களிலும், திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகியவை தலா 2 இடங்களிலும், தேமுதிக ஒரு இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இந்த தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்த போதிலும், ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 எம்எல்ஏக்கள் இல்லாததால், பிற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடியது. இதில், திமுக உடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு முதல் ஆளாக காங்கிரஸ் கட்சி தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகியவை வெள்ளிக்கிழமை இரவு தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தன.
முன்னதாக, தவெக தலைவர் விஜய், தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு கடிதம் கொடுத்தார். ஆனால், போதிய எண்ணிக்கை இல்லாமல் ஆளுநர் அழைப்பு விடுப்பதை தவிர்த்து வந்தார்.
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் மற்றும் 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவு இருந்தபோதிலும், 116 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே இருந்தது. இந்நிலையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும், விசிகவும் நேற்று மாலை தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்தன. இதனால் தவெக ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 120-ஆக அதிகரித்தது.
இதைத்தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய், ஆதரவு அளித்துள்ள காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் நேற்று மாலை ஆளுரை 4வது முறையாக சந்தித்து, ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தார். அவரது கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொண்டு ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு அழைப்பு விடுத்தார். அரசமைப்பு சட்டத்தின் 164வது பிரிவின் கீழ் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு
இதைத்தொடர்ந்து இன்று காலை 10 மணிக்கு விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ளார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பதவியேற்பு விழா நடைபெறுகிறது. தவெக தலைவர் விஜய் உடன் 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தவெகவை சேர்ந்த செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல்குமார், அருண்ராஜ் ஆகியோர் பதவியேற்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ராகுல் பங்கேற்பு
பதவியேற்பு விழாவில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி கலந்து கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு தற்காலிக சபாநாயகர், திங்கள்கிழமை பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய், சட்டப் பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க மே 13ஆம் தேதி வரை ஆளுநர் அவகாசம் அளித்துள்ளார்.
அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்?
தவெக அமைச்சரவையில், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான மேலூர் விஸ்வநாதன், கிள்ளியூர் எஸ்.ராஜேஷ்குமார் ஆகியோரும் இடம்பெற இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், 1967-க்குப் பிறகு ஆட்சி அதிகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி இடம்பெறுகிறது.