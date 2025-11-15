எஸ்ஐஆர் திருத்தப் பணி ஒரு மாதத்தில் எப்படி சாத்தியம்? - தவெக தலைவர் விஜய் கேள்வி!
தமிழகத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர் பணி கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
Published : November 15, 2025 at 4:38 PM IST
சென்னை:
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் (special intensive revision) மேற்கொள்ளப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இந்த எஸ்.ஐ.ஆர் பணி கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
தற்போது இப்பணி தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் வீடியோ வெளியிட்டு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். அந்த வீடியோவில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த படிவத்தில் பல குழப்பங்கள் உள்ளது. இந்த எஸ்ஐஆர் திருத்தப் பணி ஒரு மாதத்தில் எப்படி சாத்தியம்? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.