Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

எஸ்ஐஆர் திருத்தப் பணி ஒரு மாதத்தில் எப்படி சாத்தியம்? - தவெக தலைவர் விஜய் கேள்வி!

தமிழகத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர் பணி கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (@TVKVijayHQ)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை:

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் (special intensive revision) மேற்கொள்ளப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இந்த எஸ்.ஐ.ஆர் பணி கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

தற்போது இப்பணி தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் வீடியோ வெளியிட்டு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். அந்த வீடியோவில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த படிவத்தில் பல குழப்பங்கள் உள்ளது. இந்த எஸ்ஐஆர் திருத்தப் பணி ஒரு மாதத்தில் எப்படி சாத்தியம்? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

TAGGED:

TVK VIJAY
SIR WORKS
வாக்காளர் சிறப்பு திருத்தம்
TN ASSEMBLY ELECTIONS
TVK LEADER VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.