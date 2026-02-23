கரூர் சம்பவத்தில் என் மீது பழி போட்டது ஏன்? முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தவெக விஜய் பகிரங்க கேள்வி
முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு லஞ்சம், ஊழல், அரசியல் ஆதாயம் உள்ளவர்கள் தான் உண்மையான நண்பர்கள் என விஜய் கூறினார்.
Published : February 23, 2026 at 1:55 PM IST
வேலூர்: லஞ்சம், ஊழல், அரசியல் ஆதாயம் உள்ளவர்கள் தான் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் உண்மையான நண்பர்கள் என்று தவெக தலைவர் விஜய் விமர்சித்துப் பேசினார்.
தவெக நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனை மற்றும் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் வேலூரில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்று பேசினார். தமது தேர்தல் பரப்புரைகளில் ஆளும் திமுகவை விமர்சித்து பேசும் அதே பாணியை தான் வேலூரிலும் அவர் கடைபிடித்தார்.
குட்டிக் கதையுடன் தமது பேச்சை ஆரம்பித்த தவெக தலைவர் விஜய், "ஒரு ஊரின் நாலு ரோடு ஜங்ஷன் பகுதியில் முரட்டுக்காளை ஒன்று நிற்கிறது. பரபரப்பான அந்த சாலையின் நடுவே நின்று கொண்டிருந்த அந்த காளையின் பக்கத்தில் யாரும் போக முடியவில்லை. அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தான் அந்த காளை அடங்கும். ஆனால் அவர்கள் ஊரில் இல்லை. அந்த நபர்களுடன் இருந்த பெரியவர்கள் சிலர் எங்களுக்கு இல்லாத அனுபவமா? என காளையை அடக்கச் செல்கின்றனர்.
ஆனால், அந்த காளை அவர்களை அருகில் கூட வர விட வில்லை. அப்போது ஒரு சிறுவன் என்ட்ரி தருகிறான். அவன் அதன் அருகில் செல்கிறான். அந்த காளை ஆக்ரோஷமாக் சீறி வந்த போது புல் கட்டுகளை எடுத்து நீட்டுகிறான். அந்த காளை அதனை பெற்றுக் கொண்டு அமைதியாக செல்கிறது. அப்போது அந்த சிறுவனிடம ஒரு பெரியவர் எப்படி காளை அமைதியாக் சென்றது? என கேட்டார். அதற்கு அந்த சிறுவன் காளை பசியுடன் இருந்தது; அதனிடம் கோபம் இல்லை" என கூறினான்.
இந்த கதையில் வரும் முரட்டுக்காளை தான் தமிழக அரசியல் களம், அந்த சிறுவனிடம் கேட்ட பெரியவர் தான் மக்கள், ஸ்டைலா, கெத்தா வந்த சிறுவன் நான் இல்லை, நம்ம தவெக கட்சி என்று விஜய் கூறவே ஒட்டுமொத்த மைதானமும் கரகோஷத்தில் அதிர்ந்தது.
|இதையும் படிங்க: தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் கூட்டம் என்றாலே கடைசி நேரத்தில்தான் அனுமதி - நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு
கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசிய விஜய், “ 'தமக்கு எதிரிகளே இல்லை, அனைவரும் நண்பர்கள் தான்' என்று தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சமீபத்தில் கூறியிருந்தார். நாங்கள் உங்களுக்கு நண்பர்கள் என்றால், கரூர் சம்பவத்தில் என் மீது ஏன் பழி சுமத்தினீர்கள்? உங்களுக்கு மனசாட்சி உள்ளதா? எந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்டாலும் கொடுப்பதில்லை, உங்களுக்கு லஞ்சம், ஊழல், அரசியல் ஆதாயம் உள்ளவர்கள் தான் உண்மையான நண்பர்கள்” என்று ஆக்ரோஷமாக பேசிய விஜய், சில நொடிகள் கண் கலங்கி நின்றார்.