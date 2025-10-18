ETV Bharat / state

''அனுமதி கிடைத்ததும் வருகிறேன்..'' - கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் வழங்கிய விஜய்!

கரூரில் ஏற்பட்ட தாங்க முடியாத வேதனையான சம்பவத்தில் நம்முடைய குடும்ப உறவுகளை இழந்து தவிக்கிறோம். அனுமதி கிடைத்ததும் நிச்சயம் கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திப்பேன்.

விஜய்
விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 11:21 PM IST

2 Min Read
கரூர்: கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தமிழக வெற்றிக்கழகம் சார்பில் ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தார். அதன்படி இன்று உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது. மேலும், அனுமதி கிடைத்ததும் நிச்சயம் கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திப்பேன்'' என்று விஜய் அறிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அன்றே ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஆணையம் அமைத்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

மேலும் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணத் தொகையையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இந்த துயரம் குறித்து தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைவர் விஜய் எக்ஸ் தளத்தில் இரங்கல் தெரிவித்த நிலையில் மறுநாள் உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம், காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக காவல்துறை மற்றும் ஆணைய விசாரணைகள் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும்போது கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றம் அமைத்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை ரத்து செய்யக் கோரி தவெக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கரூர் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது.

இதற்கிடையே மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான கமல்ஹாசன் கரூருக்கு சென்று உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து தலா ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கினார். அதேப்போல விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.50,000 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைவர் விஜய் அறிவித்து இருந்தபடி கரூர் துயரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினர்களில் 39 குடும்பங்களின் வங்கிக்கணக்கில் இந்த தொகை வரவு வைக்கப்பட்டாதாகவும், 2 பேரின் குடும்பங்களில் யாரிடம் நிதியை வழங்குவது? என்கின்ற சிக்கல் நிலவுவதால் இன்னும் வழங்கப்படாமல் உள்ளதாகவும், அவர்களுக்கும் விரைவில் வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

அதேப்போல் கரூர் துயர சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணமும் விரைவில் வழங்கப்படும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, ''கரூரில் ஏற்பட்ட தாங்க முடியாத வேதனையான சம்பவத்தில் நம் குடும்ப உறவுகளை இழந்து தவிக்கிறோம். அனுமதி கிடைத்ததும் நிச்சயம் கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திப்பேன்'' என்று தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

