உயிரிழந்த 41 குடும்பங்களை நேரில் சந்திக்கும் விஜய் - கரூர் செல்லாததற்கு காரணம் என்ன?
தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் சென்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சந்திக்க காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கூறப்படுகிறது.
Published : October 26, 2025 at 12:11 PM IST
சென்னை: கரூரில் தவெக பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை, தவெக தலைவர் விஜய் நாளை மாமல்லபுரத்தில் சந்திக்க உள்ளார்.
கடந்த செப்.27ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பாதிக்கப்பட்டவர்களை கரூர் சென்று நேரடியாக சந்திப்பார் என கூறப்பட்ட நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில்கொண்டு காவல்துறை அனுமதி மறுத்ததால் மாமல்லபுரத்தில் அவர்களை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர் பிராசாரத்தில் ஈடுபட்டபோது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இதில், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.
இத்துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தவெக சார்பில், தலா ரூ.20 லட்சம், காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என விஜய் அறிவித்தார். தொடர்ந்து, அவர்களது குடும்பத்தினரை வீடியோ கால் மூலம் தொடர்புகொண்டு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அப்போது, காவல்துறை அனுமதி பெற்று விரைவில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்திப்பதாக கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவத்தில் திருப்பம்: சிபிஐயின் எஃப்.ஐ.ஆரில் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்ட தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளின் பெயர்கள்!
இதனையடுத்து, அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி விஜய் கரூர் சென்று உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து நிவாரணத் தொகை வழங்குவார் எனக் கூறப்பட்டது. ஆனால், அக்டோபர் 18ஆம் தேதி கரூர் துயரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் அவர்களின் வங்கிக்கணக்குகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதனால், விஜய் எப்போது கரூருக்கு செல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே அதிகமாக இருந்தது.
இந்த நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் செல்வதற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்ததாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கூறப்படுகிறது. இதனால், இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 41 குடும்பங்களையும் நாளை (அக்.27) செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அடுத்த பூஞ்சேரியில் அமைந்துள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதிக்கு வரவழைத்து தவெக தலைவர் விஜய் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்க உள்ளார்.
அதன்படி, நாளை காலை 7:00 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர்களை நேரில் சந்திக்கிறார். இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் தலைமையில் பாதுகாப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.