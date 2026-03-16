'தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய்தான்': கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு செங்கோட்டையன் கொடுத்த பதில்

'தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய்தான்': கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு செங்கோட்டையன் கொடுத்த பதில்
திரைத்துறையின் உச்சத்தை விட்டுவிட்டு விஜய் வர காரணம் முதலமைச்சர் என்ற இலக்கை அடைவதற்காகதான் என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.
Published : March 16, 2026 at 11:07 AM IST
கோவை: தமிழ்நாட்டை விஜய்தான் ஆள வேண்டும் என மக்கள் விரும்புவதாகவும், அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய்தான் எனவும் தவெக நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் தவெக ஈடுபட்டு வருகிறதா என்ற கேள்விக்கு அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதியும், மே 4-ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சிகள் தீவிர கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. திமுகவை பொறுத்தவரை, 21 கட்சிகளுடன் பலமான கூட்டணியை அமைத்துள்ளது. அதிமுகவும் கிட்டத்தட்ட கூட்டணியை இறுதி செய்துள்ளது. எனினும், அதிமுக - பாஜக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணியில் தவெகவை இழுக்க முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், கோவை விமான நிலையத்திற்கு வந்த செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது என்டிஏ உடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறதா என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்து அவர் கூறுகையில், "திரைத்துறையில் உச்ச அந்தஸ்து, எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு விஜய் வர காரணம் முதலமைச்சர் என்ற இலக்கை அடைவதற்காகதான். விஜய்தான் தமிழ்நாட்டை ஆளவேண்டும் என மக்கள் விரும்புகிறார்கள். அவர் தான் தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர்” என்றார். இதன் மூலம் என்டிஏ உடன் கூட்டணி கிடையாது என செங்கோட்டையன் சூசகமாக கூறியுள்ளாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”டெல்லியில் நடைபெற்ற சிபிஐ விசாரணையில் தவெக தலைவர் விஜய் உரிய பதிலை அளித்துள்ளார். தற்போது அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் மக்கள் அதிக அளவில் திரண்டு வருகின்றனர். தமிழகத்தில் மாற்றம் வேண்டும் என்பதையே இது காட்டுகிறது. மாநிலத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலைமை சீராக இல்லை. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் வாழும் சூழல் நிலவுகிறது” எனஅவர் குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்ற மனநிலையில் மக்கள் உள்ளனர். மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய திறன் விஜய்க்கு மட்டுமே உள்ளது. 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் போட்டியிடக்கூடிய சிறந்த வேட்பாளர்கள் தவெக கட்சியில் உள்ளனர். மக்கள் இவ்வளவு அதிகமாக ஆர்ப்பரித்து வருவதை இதற்கு முன் பார்த்ததில்லை. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு பின்னர் விஜய்க்காக மட்டுமே அதிக அளவில் மக்கள் வருகின்றனர்" என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
தலைவரே முடிவு எடுப்பார்
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தவெக நிர்வாகிகளில் பெரும்பான்மையினர் கூட்டணி செல்லலாம் என கருத்து வெளிப்படுத்தியது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், கருத்துக்கள் கேட்பது வேறு கூட்டணி என்பது வேறு, கட்சியினர் கருத்துகளை பிரதலிப்பளிக்கிறார்கள். முடிவு செய்ய வேண்டியவர் தலைவர்தான் என கூறினார்.
தேர்தல் விதிமுறைகள் பின்பற்றுதல் குறித்த கேள்விக்கு, “ தேர்தல் விதிமுறைகள் மட்டுமல்ல எல்லா வகையிலும் அரசு விதிக்கின்ற விதிமுறைகளை உட்பட்டு இயக்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. பொதுக்கூட்டத்தில் பார்க்கும்போது தவெகவிற்கு மட்டும் 51 விதிமுறைகள் விதிக்கப்படுகிறது. தேர்தல் களத்தில் மற்றவர்கள் தேர்தல் விதிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றார்களா என்பதுதான் மக்களின் கேள்வியாக உள்ளது” என்றார்.