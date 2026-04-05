வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் நாளை பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள விஜய்க்கு அனுமதி

வில்லிவாக்கத்தில் தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை ஆதரித்து, காலை 11 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய காவல் துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 11:02 PM IST

சென்னை: சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் ஆதவ் அர்ஜுனாவை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் நாளை பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு காவல் துறை அனுமதி வழங்கி உள்ளது.

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கிறது. திமுக தலைமையிலான மதச் சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்கள், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளின் தலைவர்கள், நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் ஆகியோர் தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்த தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார். அவர், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

சென்னை பெரம்பூரில் மார்ச் மாதம் 30-ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக தலைவர் விஜய், தொடர்ந்து பெரம்பூர், கொளத்தூர், வில்லிவாக்கத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார்.

பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை நிறைவு செய்த அவர், தொடர்ந்து கொளத்தூர் தொகுதியிலும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் கூடியதால் கடும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் கூடியிருந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைபாடு ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கருதிய விஜய், பிரச்சாரத்தை சிறிது நேரத்திலேயே முடித்துக் கொண்டார். இதையடுத்து வில்லிவாக்கத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்ய செல்லாமல் விஜய் வீடு திரும்பினார்.

இதுகுறித்து, அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கொளத்தூரில் தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட தேர்தல் பரப்புரைக்கு போதிய காவல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, வில்லிவாக்கம் உட்பட சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார். அதாவது, வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர், விருகம்பாக்கம், தியாகராய நகர் ஆகிய 4 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கேட்டு காவல் துறையிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது. இதில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வில்லிவாக்கத்தில் போட்டியிடும் தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை ஆதரித்து, நாளை காலை 11 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய காவல் துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதேபோல், அண்ணா நகர், விருகம்பாக்கம், தியாகராய நகர் ஆகிய தொகுதிகளிலும் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு காவல் துறையின் அனுமதியை பெற தவெக சார்பில் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

