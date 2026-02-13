ETV Bharat / state

சேலத்தில் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தொடங்குகிறது தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம் - விஜய் பேசப்போவது என்ன?

தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெறும் சிலநாயக்கன்பட்டியில் சேலம் காவல் ஆணையர் கேல்கர் சுப்பிரமணிய பாலச்சந்திரன் தலைமையில், 1000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சேலம்: தவெக மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை ஒட்டி, இன்று சேலத்தில் நடைபெறும் கழக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் விஜய் உரையாற்றுகிறார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் மும்முரமாக தயாராகி வருகின்றன. இந்நிலையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 3ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை அக்கட்சி கொண்டாடி வருகிறது. இதனையொட்டி, நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தை விஜய் நடத்தி வருகிறார். கடந்த 2ஆம் தேதி பனையூரில் நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் விஜய் கலந்துகொண்டு பேசினார்.

இந்நிலையில், தவெக நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று சேலத்தில் நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்திற்கு வர 5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் கடந்த இரண்டு தினங்களாகவே தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது. இந்த கூட்டத்திற்கான ஏற்பாட்டு பணிகளை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார் ஆகியோர் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தனர்.

மேலும், மாநகர காவல்துறையினரும், திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதனிடையே நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு அருகே உள்ள ஊத்துமலையின் மீது யாரும் ஏறக்கூடாது என்பதற்காக அந்த மலையை சுற்றிலும் உறுதியான தடுப்புகள் அமைத்தும், தனியார் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தவெக தலைவர் விஜய் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க சென்னையில் இருந்து இன்று காலை 10:45 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 11:30 மணிக்கு சேலம் காமலாபுரம் விமான நிலையம் வந்தடைந்தார்.

அங்கிருந்து கார் மூலம் கூட்டம் நடக்கும் சீலநாயக்கன்பட்டி மைதானத்திற்கு விஜய் வருகிறார். அதன்பின் மதியம் 12:00 மணி முதல் 3:00 மணிக்குள் கூட்டத்தை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். ஆனால் அதற்கு முன்பாக கூட்டத்தை நிறைவு செய்யும் விஜய் 2.30 மணிக்கு சென்னை திரும்புகிறார். காமலாபுரத்தில் இருந்து நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெறும் சிலநாயக்கன்பட்டி வரை போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், காமலாபுரத்தில் இருந்து மாநகர எல்லையான தண்ணீர் தொட்டி வரை கூடுதல் எஸ்பிக்கள் சோமசுந்தரம், செல்வராஜ் தலைமையில் 5 டிஎஸ்பிக்கள், 8 இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஏட்டுகள் என 400 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர். அதே போல், சேலம் காவல் ஆணையர் கேல்கர் சுப்பிரமணிய பாலச்சந்திரன் தலைமையில், 1000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெறும் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதி நெடுஞ்சாலை ஓரம் அமைந்துள்ளதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வண்ணம் போலீசார் அப்பகுதியை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். தவெக மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் திமுக, அதிமுக கட்சிகளை விமர்சித்த விஜய், இன்று என்ன பேசப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

